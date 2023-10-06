Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Alanyaspor sahasında Fatih Karagümrük'ü 2-1 mağlup etti.Abone ol
Trendyol Süper Lig'in 8. hafta mücadelesinde Alanyaspor sahasında Fatih Karagümrük'ü konuk etti. Alanya Oba Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı ev sahibi ekip 2-1 kazandı.
Alanyaspor'a galibiyeti getiren golleri 18. dakikada Eduardo ile 83. dakikada Oğuz Aydın kaydetti. Fatih Karagümrük'ün tek golünü 90+2. dakikada Güven Yalçın attı.
Bu sonucun ardından Alanyaspor puanını 10'a yükseltirken Karagümrük 6 puanda kaldı.
Gelecek hafta Fatih Karagümrük sahasında Adana Demirspor'u konuk edecek. Alanyaspor ise deplasmanda Trabzonspor'la karşılaşacak.
Alanyaspor 6 maçlık hasreti bitirdi
Süper Lig'in ilk haftasında Başakşehir'i 2-0 mağlup eden Alanyaspor geriye kalan maçlarda 4 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı. Bu sonucun ardından Alanyaspor 6 maçlık galibiyet hasretini sona erdirdi.
Corendon Alanyaspor: 2 - VavaCars Fatih Karagümrük: 1
Stat: Alanya Oba Stadı
Hakemler: Direnç Tonusluoğlu, Ömer Tevfik Özkoç, Emir Eray Eyisoy
Corendon Alanyaspor: Ertuğrul Taşkıran, Augusto, Furkan Bayır, Fatih Aksoy, Yusuf Özdemir (Dk. 84 Balkovec), Richard, Novais (Dk. 84 Leroy Fer) , Eduardo, Efecan Karaca (Dk. 69 Janvier), Oğuz Aydın, Cordova (Dk. 78 Anderson Silva)
VavaCars Fatih Karagümrük: Dituro, Nazım Sangare, Biraschi, Ceccherini (Dk. 88 Salih Dursun), Levent Mercan, Rohden (Dk. 81 Darri), Feghouli, Shukurov (Dk. 46 Sturaro), Eysseric (Dk. 62 Kerem Atakan Kesgin), Mendes, Serdar Dursun (Dk. 62 Güven Yalçın)
Goller: Dk. 18 Eduardo, Dk. 83 Oğuz Aydın (Corendon Alanyaspor) Dk. 90+2 Güven Yalçın (VavaCars Fatih Karagümrük)
Sarı kartlar: Dk. 39 Shukurov (VavaCars Fatih Karagümrük) Dk. 63 Furkan Bayır, Dk. 72 Yusuf Özdemir, Dk. 90 Janvier, Dk. 90+6 Ertuğrul Taşkıran (Corendon Alanyaspor)