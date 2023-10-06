BIST 8.465
DOLAR 27,58
EURO 29,23
ALTIN 1.626,66
HABER /  SPOR

Alanyaspor sahasında Fatih Karagümrük'ü 2-1 mağlup etti

Alanyaspor sahasında Fatih Karagümrük'ü 2-1 mağlup etti

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Alanyaspor sahasında Fatih Karagümrük'ü 2-1 mağlup etti.

Abone ol

Trendyol Süper Lig'in 8. hafta mücadelesinde Alanyaspor sahasında Fatih Karagümrük'ü konuk etti. Alanya Oba Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı ev sahibi ekip 2-1 kazandı.

Alanyaspor'a galibiyeti getiren golleri 18. dakikada Eduardo ile 83. dakikada Oğuz Aydın kaydetti. Fatih Karagümrük'ün tek golünü 90+2. dakikada Güven Yalçın attı. 

Bu sonucun ardından Alanyaspor puanını 10'a yükseltirken Karagümrük 6 puanda kaldı.

Gelecek hafta Fatih Karagümrük sahasında Adana Demirspor'u konuk edecek. Alanyaspor ise deplasmanda Trabzonspor'la karşılaşacak.

Alanyaspor 6 maçlık hasreti bitirdi

Süper Lig'in ilk haftasında Başakşehir'i 2-0 mağlup eden Alanyaspor geriye kalan maçlarda 4 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı. Bu sonucun ardından Alanyaspor 6 maçlık galibiyet hasretini sona erdirdi. 

Corendon Alanyaspor: 2 - VavaCars Fatih Karagümrük: 1

Stat: Alanya Oba Stadı

Hakemler: Direnç Tonusluoğlu, Ömer Tevfik Özkoç, Emir Eray Eyisoy

Corendon Alanyaspor: Ertuğrul Taşkıran, Augusto, Furkan Bayır, Fatih Aksoy, Yusuf Özdemir (Dk. 84 Balkovec), Richard, Novais (Dk. 84 Leroy Fer) , Eduardo, Efecan Karaca (Dk. 69 Janvier), Oğuz Aydın, Cordova (Dk. 78 Anderson Silva)

VavaCars Fatih Karagümrük: Dituro, Nazım Sangare, Biraschi, Ceccherini (Dk. 88 Salih Dursun), Levent Mercan, Rohden (Dk. 81 Darri), Feghouli, Shukurov (Dk. 46 Sturaro), Eysseric (Dk. 62 Kerem Atakan Kesgin), Mendes, Serdar Dursun (Dk. 62 Güven Yalçın)

Goller: Dk. 18 Eduardo, Dk. 83 Oğuz Aydın (Corendon Alanyaspor) Dk. 90+2 Güven Yalçın (VavaCars Fatih Karagümrük)

Sarı kartlar: Dk. 39 Shukurov (VavaCars Fatih Karagümrük) Dk. 63 Furkan Bayır, Dk. 72 Yusuf Özdemir, Dk. 90 Janvier, Dk. 90+6 Ertuğrul Taşkıran (Corendon Alanyaspor)

ÖNCEKİ HABERLER
NATO’nun görevlendirdiği 200 İngiliz asker Kosova'ya ulaştı
NATO’nun görevlendirdiği 200 İngiliz asker Kosova'ya ulaştı
Selçuk Bayraktar'dan ABD'ye: Kuş ölür, sen uçuşu hatırla
Selçuk Bayraktar'dan ABD'ye: Kuş ölür, sen uçuşu hatırla
Azerbaycan'ı İran üzerinden Nahçıvan'a bağlayacak köprünün temeli atıldı
Azerbaycan'ı İran üzerinden Nahçıvan'a bağlayacak köprünün temeli atıldı
Türkiye ve Romanya arasında 'Askeri Çerçeve Anlaşması' imzalandı
Türkiye ve Romanya arasında 'Askeri Çerçeve Anlaşması' imzalandı
Putin: Rusya-Çin iş birliği küresel istikrarın önemli faktörü
Putin: Rusya-Çin iş birliği küresel istikrarın önemli faktörü
İzmir'de Kafes Operasyonu: 27 gözaltı
İzmir'de Kafes Operasyonu: 27 gözaltı
Lübnan'da cezaevinde yangın: 4 ölü
Lübnan'da cezaevinde yangın: 4 ölü
Adalet Bakanı Tunç: Gezi'nin terör eylemi olduğunu halkımız biliyor
Adalet Bakanı Tunç: Gezi'nin terör eylemi olduğunu halkımız biliyor
Yunanistan'da casus yazılım programı 'predator' yeniden gündemde
Yunanistan'da casus yazılım programı 'predator' yeniden gündemde
Rusya: Ukrayna'nın HIMARS füze depolarını vurduk
Rusya: Ukrayna'nın HIMARS füze depolarını vurduk
Fikret Orman'dan ilk açıklama
Fikret Orman'dan ilk açıklama
Dışişleri Bakanı Fidan, ABD'li mevkidaşı Blinken ile görüştü: 'YPG ile çalışmaktan vazgeçin'
Dışişleri Bakanı Fidan, ABD'li mevkidaşı Blinken ile görüştü: 'YPG ile çalışmaktan vazgeçin'