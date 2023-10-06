BIST 8.465
DOLAR 27,60
EURO 29,24
ALTIN 1.627,81
HABER /  GÜNCEL

İzmir'de Kafes Operasyonu: 27 gözaltı

İzmir'de Kafes Operasyonu: 27 gözaltı

İzmir'de 'Kafes Operasyonu' kapsamında 27 şüpheli gözaltına alındı.

Abone ol

Türkiye'de 31 ilde eş zamanlı düzenlenen Kafes Operasyonu kapsamında, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda, Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, "Aktaşlar" olarak adlandırılan grup ve diğer suç örgütlerine silah temininde bulunan gruplara yönelik çalışma başlattı.

Bu kapsamda İzmir merkezli Manisa, Konya ve Kayseri'de 31 şüpheliye yönelik 145 personelin katılımıyla eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda 27 şüpheli gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramalarda 8 tabanca, 11 pompalı tüfek, 32 kartuş, 377 fişek, 7 uyuşturucu hap, 5 tabanca şarjörü, 9 tüfek şarjörü ve balistik yelek ele geçirildi.

Öte yandan aynı gruplara yönelik bir süre önce gerçekleştirilen çalışmalarda 7 tabanca, 6 şarjör, 18 fişek ele geçirildiği belirtildi

ÖNCEKİ HABERLER
Lübnan'da cezaevinde yangın: 4 ölü
Lübnan'da cezaevinde yangın: 4 ölü
Adalet Bakanı Tunç: Gezi'nin terör eylemi olduğunu halkımız biliyor
Adalet Bakanı Tunç: Gezi'nin terör eylemi olduğunu halkımız biliyor
Yunanistan'da casus yazılım programı 'predator' yeniden gündemde
Yunanistan'da casus yazılım programı 'predator' yeniden gündemde
Rusya: Ukrayna'nın HIMARS füze depolarını vurduk
Rusya: Ukrayna'nın HIMARS füze depolarını vurduk
Fikret Orman'dan ilk açıklama
Fikret Orman'dan ilk açıklama
Dışişleri Bakanı Fidan, ABD'li mevkidaşı Blinken ile görüştü: 'YPG ile çalışmaktan vazgeçin'
Dışişleri Bakanı Fidan, ABD'li mevkidaşı Blinken ile görüştü: 'YPG ile çalışmaktan vazgeçin'
Sezai Temelli hakkında soruşturma başlatıldı
Sezai Temelli hakkında soruşturma başlatıldı
Adana Demirspor - Trabzonspor maçı (CANLI YAYIN)
Adana Demirspor - Trabzonspor maçı (CANLI YAYIN)
Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek döviz rezervlerini açıkladı
Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek döviz rezervlerini açıkladı
Gaziantep'te freni patlayan kamyon, kırmızı ışıkta araçları biçti: 5 ölü, 17 yaralı
Gaziantep'te freni patlayan kamyon, kırmızı ışıkta araçları biçti: 5 ölü, 17 yaralı
Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, PFDK'ye sevk edildi
Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, PFDK'ye sevk edildi
O ilimizde evlenecek çiftleri sevindirecek gelişme! Ücretsiz olarak verilecek
O ilimizde evlenecek çiftleri sevindirecek gelişme! Ücretsiz olarak verilecek