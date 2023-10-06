Gaziantep'te freni patlayan kamyon, kırmızı ışıkta araçları biçti: 5 ölü, 17 yaralı

Gaziantep'te seyir halindeki kamyon, yoldaki araçlara çarptı. Olayda 5 kişi hayatını kaybederken, 5'i ağır 17 kişi yaralandı.

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Gaziantep D-400 karayolu Şatırhöyük mevkiinde meydana gelen kazada, bir kamyon kırmızı ışıkta bekleyen 2 servis aracı ve 2 otomobili biçti. Kazada 5 kişi öldü, 5'i ağır 17 kişi yaralandı.

5 kişi yaşamını yitirdi

Kaza, Gaziantep Nurdağı yolu D-400 karayolu Şatırhöyük kavşağında meydana geldi. Bir kamyon kırmızı ışıkta bekleyen 2 servis aracı ve 2 otomobili biçti. İlk belirlemelere göre 5 kişi hayatını kaybetti, 5'i ağır 17 kişi ise yaralandı.

5 yaralının durumu ağır

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda UMKE, 112 Sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Ekipler yaralıları olay yerindeki müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı. Yaralılardan 5'inin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Vali Çeber'den açıklama

Gaziantep Valisi Kemal Çeber, sosyal medya platformu X'ten yaptığı açıklamada, Nurdağı ilçesi Sakçagözü Mahallesi D400 kara yolundaki trafik ışıklarında bir kamyonun freninin patladığını belirtti. Buna bağlı olarak kamyonun bölgedeki 3 araca çarptığını ifade eden Çeber, "Maalesef 5 vatandaşımız hayatını kaybetti, 17 vatandaşımız yaralandı. Yol trafiğe kapatıldı ve ilgili tüm ekiplerimiz olay yerinde gerekli önlemleri alıyor. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum." ifadelerini kullandı.