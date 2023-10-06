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Cesedi ormanlık alanda bulunan kadının katil zanlısı tutuklandı!

Cesedi ormanlık alanda bulunan kadının katil zanlısı tutuklandı!

Antalya'nın Kepez ilçesinde ormanlık alanda kadın cesedi bulunmasıyla ilgili yakalanan cinayet zanlısı tutuklandı.

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Antalya Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 24 Eylül'de öldürülerek cesedi Kepez'deki ormanlık alana bırakılan kadınla ilgili çalışma yaptı.

Jandarma Suç Araştırma (JASAT) bünyesinde oluşturulan özel ekip, olay yeri ve bölgesinde 9 gün süren titiz çalışmada cesedin A.T'ye ait olduğu saptandı. Katil zanlısının da Tekirdağ'a kaçan M.Ç, olduğunu tespit etti.

Ekipler, düzenlediği operasyonla Tekirdağ'da gözaltına aldığı zanlıyı Antalya'ya getirdi.

Cinayet zanlısı, jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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