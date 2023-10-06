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Mardin'de 8 mahalle “Geçici Özel Güvenlik Bölgesi” ilan edildi!

Mardin'de 8 mahalle “Geçici Özel Güvenlik Bölgesi” ilan edildi!

Mardin'in Nusaybin ilçesinde 8 mahalle, 15 gün süre ile “Geçici Özel Güvenlik Bölgesi” ilan edildi.

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Mardin Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Nusaybin ilçesi mülki sınırları içerisinde bulunan Üçköy, Güzelsu, Dibek, Kaleli, Taşköy, Bahminin, Yol, Şekrin, mahalleleri kırsalında bulunan bölgelerin 6 Ekim 2023-20 Ekim 2023 tarihleri arasında 15 gün süre ile “Geçici Özel Güvenlik Bölgesi” ilan edildiği belirtildi.

Açıklamada, "Vatandaşların, bu tarihler arasında can ve mal güvenlikleri bakımından söz konusu bölgeye izinsiz olarak girmeleri yasaktır. Yasağa uymayanlar hakkında 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu’nun 66. maddesi gereğince cezai işlem uygulanacaktır. Söz konusu yasağa vatandaşların uyması kendi can ve mal güvenlikleri açısından önem arz etmektedir" denildi.

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