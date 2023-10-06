HDP'li Semra Güzel'in tutukluluk halinin devamına karar verildi

Dokunulmazlığının kaldırılmasının ardından hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 15 yıla kadar hapis talebiyle dava açılan eski HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel'in Ankara 22. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmasında, tutukluluk halinin devamına karar verildi.

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Dokunulmazlığının kaldırılmasının ardından hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 15 yıla kadar hapis talebiyle dava açılan eski HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel'in Ankara 22. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmasında, tutukluluk halinin devamına karar verildi.



Dokunulmazlığının kaldırılmasının ardından hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 15 yıla kadar hapis talebiyle dava açılan eski HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel'in yargılanma sürecine devam edildi.

Ankara 22. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya sanık Semra Güzel tutuklu olduğu cezaevinden SEGBİS sistemiyle katılırken, avukatları salonda hazır bulundu. Mahkeme başkanı, önceki duruşmada alınan ara karar gereği dava dosyasına gelen evrakı okudu. Ardından tanıkların dinlenmesine geçildi.

Adıyaman'da 2017 tarihinde terör örgütü PKK'ya yönelik hava destekli operasyonda etkisiz hale getirilen Güzel'in erkek arkadaşı terörist Volkan Bora'nın annesi Songül Bora duruşmada tanık olarak söz aldı. Bora, oğlundan bir süredir haber alamayınca Güzel'in yanına gittiğini, kendisine birlikte Volkan Bora'nın yanına gidebileceklerini söylemesi üzerine Diyarbakır'dan Şırnak'a gidip, oradan sınırı geçtiklerini söyledi. Sınırdan sonra araca bindiklerini ve 15 dakika ilerlemelerinin ardından indiklerini anlatan Bora, daha sonra yanlarına iki kişinin geldiğini söyledi. Bora, terör örgütünün kampına gitmelerine ilişkin şunları aktardı:

"Kadınların sivil kıyafetleri vardı. Semra Güzel'le konuştular. 1 saat gittik, ondan sonra gelen kişilerin getirdiği araca bindik. Semra ile benim gözlerimizi bağladılar, telefonlarımızı aldılar. Bir araca bindik, orada indik, gözümüzdeki bantları çıkardılar. Kamelya gibi bir yerdi. Karanlık olduğu için tam göremedim. Benim tek amacım oğlumu görmekti. Oğlumun orada olmadığını söylediler. Sabaha kadar bekledik. Oğlumu gördüm, orada üçümüz her yerde beraberdik. Üçümüz o çevreleri gezdik, sonra başka bir bölgeye geçtik. Yine gözlerimiz bağlanmıştı. Oğlum yanımdaydı. İki gece böyle geçti. Üçüncü gece oradan çıktık. Dönerken de bizi bir araca bindirdiler, aldıkları yere bıraktılar. Oradan sınır yakındı, minibüse binip Türkiye'ye geçtik."

Tanık beyanına karşı söz alan Güzel, tanığın ifadelerinde çelişki olduğunu, ifadelerini baskı altında verdiğini savundu.

Ara karara yönelik görüşünü açıklayan savcı, sanığın tutukluluk halinin eylem ve delillerle orantılı olduğunu belirterek, Güzel'in tutukluluğunun devamına karar verilmesini talep etti. Mahkeme heyeti, sanık Güzel'in tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı 11 Aralık'a erteledi.