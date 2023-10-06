DEVA Partisi'nde istifa şoku! Hepsi birden bıraktı

Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Şırnak İl Başkanlığı ve Silopi İlçe Başkanlığı tüm yönetim kurulu ile birlikte istifa etti.

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Şırnak İl Başkanı Guhdar Zeyrek ve Silopi İlçe Başkanı Temir Sarboğa, DEVA Partisi’nden yönetim kurulu olarak toplu istifa ettiklerini duyurdu.



İstifa dilekçilerinde, “3 yıla aşkın şehrimize ve ülkemize hizmet etmek amacıyla şahsım ile beraber büyük emek ve fedakarlıklar gösteren değerli yol arkadaşlarımla yaptığımız istişareler sonucunda bugün itibari ile il Yönetimi, Merkez ilçe Yönetimi ve Silopi ilçe Başkanlığı yönetimi olarak DEVA Partisi'nden istifa etmiş bulunmaktayız” denildi.