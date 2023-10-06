Mersin'de kırsaldaki öğrencilere 1 ton muz dağıtıldı!

Mersin'in Silifke ilçesinde hayata geçirilen proje kapsamında kırsal mahallede eğitim öğren 350 öğrenciye 1 ton muz dağıtıldı.

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Silifke Tarım Üretim ve Fen Okulu ve Kırağıbucağı Kültür Yaşatma ve Dayanışma Derneği işbirliğinde uygulanan "Her Öğrenci Günde En Az Bir Meyve Tüketmeli Projesi" kapsamında, Uzuncaburç İlkokulu ve Ortaokulunda meyve dağıtımı gerçekleştirildi.

Okullardaki 350 öğrenciye 1 ton muzun yanı sıra içinde meyve tohumlarının bulunduğu kalemler de hediye edildi.

Silifke İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Sezgin, gazetecilere, çok önemli bir projeye imza atıldığını söyledi.

Dernek üyesi Mehmet Ünver de kırsal mahallelerde yaşayan çocukların meyveye erişimini kolaylaştırmaya çalıştıklarını belirterek, şöyle konuştu:

"Okulda bulunan tüm çocuklarımıza muz dağıtımı yaptık. Köy okullarına yaptığımız projeler neticesinde sponsorların bizlerle irtibata geçmesiyle böyle bir proje ortaya çıktı. Bugün muz ile başladık ama bundan sonraki süreçte bütün meyveleri özellikle köy okullarındaki çocuklarla ulaştırmak istiyoruz."

Projeye katkı sunan muz sarartma tesisi sahibi Halil Aydın da çocuklar için hayata geçirilen çalışmada yer almaktan mutlu olduklarını kaydetti.