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"Yılın cimnastikçisi" Adem Asil ile "yılın antrenörü" Yılmaz Göktekin, ödüllerini aldı

"Yılın cimnastikçisi" Adem Asil ile "yılın antrenörü" Yılmaz Göktekin, ödüllerini aldı

Avrupa Cimnastik Birliğince "yılın erkek cimnastikçisi" seçilen Adem Asil ile "yılın antrenörü" seçilme başarısı gösteren Artistik Cimnastik Erkek Milli Takımı Başantrenörü Yılmaz Göktekin, ödüllerini Belçika'da aldı.

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Artistik Cimnastik Dünya Şampiyonası'nın düzenlediği Antwerp kentinde yapılan ödül törenine, Türkiye Cimnastik Federasyonu Başkanı ve Uluslararası Cimnastik Federasyonu (FIG) Başkan Yardımcısı Suat Çelen, Artistik Cimnastik Erkek Milli Takımı Başantrenörü Yılmaz Göktekin, milli cimnastikçi Adem Asil, Avrupa Cimnastik Federasyonu Başkan Yardımcıları Michel Boutard ile Tom Thingvold, Avrupa Cimnastik Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Alvaro Sousa ve diğer ilgililer katıldı.

Avrupa Cimnastik Birliğinin 2022 yılının en iyilerini belirlemek için düzenlediği oylama sonucu "yılın erkek cimnastikçisi" seçilen Adem Asil'e ödülünü Michel Boutard verdi.

"Yılın antrenörü" seçilme başarısı gösteren Artistik Cimnastik Erkek Milli Takımı Başantrenörü Yılmaz Göktekin'e ise ödülünü Alvaro Sousa takdim etti.

Milli cimnastikçi Adem Asil, tören sonrası basın mensuplarına yaptığı açıklamada, ödülü aldığı için mutlu olduğunu belirterek "Avrupa'nın en iyisi seçilerek ödül almak gurur verici ve çok büyük prestij. 2022 benim için müthiş bir yıl oldu. O yıl tüm hayallerimi gerçekleştirdim. Beni destekleyen ve bana oy veren herkese teşekkür ediyorum." dedi.

Başantrenöü Yılmaz Göktekin ise ödül almanın çok değerli bir şey olduğunu vurgulayarak, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Çok mutluluk ve gurur verici bir olay. Elde edilen derecelerin bunun için bir gösterge olduğunu düşünüyorum. Türkiye cimnastiği açısından gurur verici bir durum. 2022 yılının en iyi cimnastikçisi ve en iyi sporcusu Türkiye'den çıktı. Bana destek ve oy verenlere çok teşekkür ediyorum. Bu ödülle, bizden sonra gelecek sporcu ve antrenörler, bu hedeflerin ulaşılmaz olmadığını gördüler."

Geçen yıl İngiltere'de düzenlenen 51. Artistik Cimnastik Dünya Şampiyonası'nda halka aletinde altın, Almanya'da düzenlenen Artistik Cimnastik Erkekler Avrupa Şampiyonası'nda halka aletinde gümüş, genel tasnifte de bronz madalya elde eden Şavkar Cimnastik Spor Kulübünü milli sporcu Adem Asil, "yılın erkek cimnastikçisi", organizasyonu bronz madalyayla tamamlayan Artistik Cimnastik Erkek Milli Takımı'nın başantrenörü Yılmaz Göktekin ise "yılın antrenörü" seçilmişti.

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