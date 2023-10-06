Hibe ve kredi miktarı artırıldı! Yeni tutarlar belli oldu

Deprem bölgesinden etkilenen iller için hayata geçirilen Yerinde Dönüşüm Kampanyası'nda hibe kredi miktarı artırıldı. Resmi Gazete'de yer alan kararla ilgili Bakan Özhaseki'den de açıklama geldi.

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Bakan Özhaseki, deprem bölgesinde Yerinde Dönüşüm Kampanyası'nda hibe ve kredi miktarının konutlar için 750 bin TL'ye, iş yerleri için 400 bin TL'ye çıkarıldığını açıkladı.

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre de; konut için 750 bin TL, ahırı bulunan konut için 1 milyon TL, işyeri için 400 bin TL'ye kadar kredi desteği sağlanacak.

Hibe yardımı ise, nakdi olarak konut için 750 bin TL, iş yeri için 400 bin TL'ye kadar yapılacak.