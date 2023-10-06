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Altın fiyatları şoke ediyor! Son 8 ayın en düşük seviyesi görüldü ne kadar oldu?

Altın fiyatları şoke ediyor! Son 8 ayın en düşük seviyesi görüldü ne kadar oldu?

Altın fiyatları yatırımcının odağında... Gram altın dün değer kaybetti. Bugün ise ibre yukarı yönlü... Öte yandan ons altın son 8 ayın en düşük seviyesinde işlem görüyor. İşte altın piyasasında son durum...

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Dün altının ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden altının gram fiyatı, günü 1.613 liradan tamamladı. Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 1.615 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 2.718 liradan, Cumhuriyet altını 10.873 liradan satılıyor.

Son 8 ayın en düşük seviyesi

Düşüş eğilimini üst üste 9. işlem gününe taşıyan altının ons fiyatı, önceki kapanışının hemen altında 1.819 dolarla son 8 ayın en düşük seviyesinden işlem görüyor.

ABD Merkez Bankasının (Fed) gelecek süreçte hangi adımları atacağına dair devam eden belirsizlikler, varlık fiyatları üzerinde etkili olmayı sürdürüyor.

6 Ekim 2023 altın fiyatları

Gram altın: 1.615,93

Çeyrek altın: 2.718,00

Yarım Altın: 5.449,00

Cumhuriyet:10.873,00

Piyasa Uzmanı İslam Memiş de tv100'deki yazısında şunları kaydetti:

Her zaman dediğim gibi Ekim’in ikinci yarısını farklı bekliyorum.Bu süreçte alınan kararlar 2024’ün pozisyonunu kapsar.

Önümüzdeki iki ay ve 2024 için öngörüm aynı. Haber akışları farklı olsa da beklentim aynı.

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