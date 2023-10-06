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Ankara'da bugün bazı yollar trafiğe kapatılacak

Ankara'da bugün bazı yollar trafiğe kapatılacak

Başkent Ankara'da bugün 21.00'den itibaren bazı yollar trafiğe kapatılacak. Trafiğe kapanacak yollar şu şekilde...

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Ankara Emniyet Müdürlüğü, Ankara'da 21.00'den itibaren bazı yolların trafiğe kapatılacağını duyurdu. 

Emniyet'ten yapılan açıklamaya göre, yarın saat 10.00'da Ankara Spor Salonu'nda başlayacak programla ilgili alınan emniyet tedbirleri kapsamında, bugün saat 21.00'den program sona erene kadar bazı yollar trafiğe kapalı olacak.

Trafiğe kapanacak yollar şu şekilde;

"Cumhuriyet Caddesi'nin Gar Kavşağı ile Baruthane Kavşağı arasında kalan bölümü çift yönlü, Gar Kavşağı ile alt geçit haricinde buraya bağlanan ve buradan açılan yan varyantların tamamı, Ulaştırma Kavşağı'ndan Gar Kavşağı'na bağlanan yan varyantın tamamı, üst geçit haricinde Gar Kavşağı'ndan Kazım Karabekir Caddesi'ne bağlanan yan varyantın tamamı ve Ulaştırma Kavşağı'ndan Kazım Karabekir Caddesi'ne bağlanan yan varyantın tamamı."

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