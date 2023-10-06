AK Parti'de kongre heyecanı! Erdoğan A Takımı'nın yüzde 65'ini değiştiriyor! İlk kez bu kadar az vekil olacak

Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) 4. Olağanüstü Kongresi, yarın Ankara Spor Salonu’nda yapılacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, tek genel başkan adayı olduğu kongrede, Erdoğan'ın A Takımı yenilenecek. MKYK'nın yüzde 65'i değişecek. MYK'de ise değişim sınırlı tutulacak.

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AK Parti'nin 4. Olağanüstü Kongresi “Türkiye Yüzyılı” temasıyla yarın saat 10:00'da Ankara Spor Salonu'nda toplanıyor. Kongrede, AK Parti’nin 75 üyeli Merkez Karar ve Yönetim Kurulu ile Merkez Disiplin Kurulu üyeleri belirlenecek. Hafta başından itibaren yeni parti yönetimini belirlemek için çalışmalarını sürdüren Erdoğan’ın, TBMM ve kabinenin ardından parti yönetiminde de önemli değişikliklere yapması bekleniyor.

Meclis ve Kabine'de büyük değişim yaptı

Milletvekili Genel Seçimi’nde üç dönem kuralının uygulandığı AKP’de, parlamentodaki değişim oranı yüzde 65’i bulmuştu. Seçim öncesi kabinesinde Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy dışındaki kabine üyeleri ise milletvekili olarak parlamentoya girmişti.

'MKYK'nın yarıdan fazlası yenilenecek'

Erdoğan’ın olağanüstü kongreyle belirleyeceği yeni parti yönetimi, partideki değişim sürecinin üçüncü ayağı olarak görülüyor. AK Parti kulislerinde, yerel seçimlere "güçlü ve dinamik bir kadroyla hazırlanmak" isteyen Erdoğan'ın MKYK’nın en az yarıdan fazlasının yenileneceği, “yorulmuş, yıpranmış” isimlerin değişeceği yorumu yapılıyor.

Daha az vekil MKYK'ya girecek

Erdoğan, yeni parti yönetimini belirlemek için salı gününden itibaren parti genel merkezinde yakın kurmaylarıyla yoğun çalışma yürüttü. AK Parti kulislerinde blok liste ile yapılacak MKYK’da Erdoğan’ın, “denge” listesi hazırlayacağı, mevcut milletvekillerinden daha kısıtlı sayıda ismi parti yönetimine alacağı, üç dönemlik olduğu için parlamento dışında kalan bazı isimleri de parti yönetimine taşıyabileceği ifade ediliyor.

MYK listesinde değişim sınırlı olacak

MKYK listelerinde yüzde 65 değişim olacakken Başkan Erdoğan'ın A takımını oluşturan MYK'da ise sınırlı bir değişim yaşanacak. Mevcut görev yapan isimlerin bazılarının görev yerinin değiştirileceği öğrenildi.

Yeni parti kuranlar ile Yeşil Sol'a davet yok “Türkiye Yüzyılı” ana sloganıyla gerçekleştirilecek olan kongrede “ortak akıl” vurgusunu öne çıkaran sloganlar belirlendi. Bu kapsamda, kongre salonu “Cumhuriyetin Yüz Akı", "Türkiye'nin Ortak Aklı" pankartları ile donatılacak. Kongreye, yurt içi ve yurt dışından 400 dolayında isim davet edildi. Ancak AK Parti’nin davetli listesinde, partiden ayrılanların kurduğu siyasi partiler yer almadı. AK Parti’nin “bayramlaşma” listesinde de yer almayan DEVA Partisi ve Gelecek Partisi’nin yanısıra, Yeşil Sol Parti de kongreye davet edilmedi.

Azerin konser verecek

Kongrede Azerbaycanlı şarkıcı Azerin de bir konser verecek. Azerin, AK Parti için “Türkiye Yüzyılı” şarkısını besteleyen İstanbul Milletvekili Yücel Arzen ile birlikte düet yapacak.

Yerel seçim startını verecek

Yarınki kongreyle birlikte 31 Mart 2024 yerel seçimler için start verilecek. Bu kapsamda taslak programlar netlik kazanacak, çalışma grupları oluşturulacak. Seçim İşleri Başkanlığı tarafından yarın MKYK toplantısında sunum yapılacak. Sunumda yerel seçimler için hazırlanın taslak takvim paylaşılacak ve onaya sunulacak. Sunumda aday başvurularından temayül yoklamalarına, aday ücretlerinden belediye meclis üyeliklerine kadar detaylar ele alınacak ve bu da onaya sunulacak. Aday ücretlerinde kadınlara, gençlere ve engellilere pozitif ayrımcılık sağlanacak.