Yerlikaya duyurdu: 11 ilde 'Kahramanlar' operasyonu 75 gözaltı var

11 ilde PKK'ya yönelik 'Kahramanlar' operasyonu kapsamında 75 şüpheli daha gözaltına alındı. Bakan Yerlikaya operasyonu duyurduğu paylaşımında, "Son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar mücadelemiz devam edecek" dedi.Abone ol
Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, Emniyet Genel Müdürlüğü TEM Daire Başkanlığı koordinesinde il terörle mücadele şube müdürlüklerince İzmir, Eskişehir, Batman, Hakkari, Mardin, Diyarbakır, Ağrı, Bitlis, Kilis, Şırnak ve Kocaeli'de bölücü terör örgütü üyelerine karşı operasyon düzenlendiğini açıkladı.