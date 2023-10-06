Bakan Güler'den ABD'li mevkidaşı ile kritik görüşme

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, ABD Savunma Bakanı Lloyd James Austin ile telefonda görüştü. Suriye'deki son gelişmelerin ele alındığı görüşmede Bakan Güler, Türkiye'nin DEAŞ'a karşı ABD ile ortak mücadeleye hazır olduğunu ifade etti.Abone ol
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede Suriye'deki son gelişmeler ele alındı.
Bakan Güler, görüşmede Austin'e Türkiye'nin DEAŞ'a karşı ABD ile ortak mücadeleye hazır olduğunu ifade etti.
Türkiye ile Abd arasında "yakın koordinasyon" vurgusu
Güler ve ABD'li mevkidaşı Austin, bölgede icra edilen faaliyetlerde ABD ve Türk unsurlarının yakın koordinasyonunun önemini vurguladı.