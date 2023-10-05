Suriye'nin kuzeyine gerçekleştirilen hava harekatında 30 hedef vuruldu

Milli Savunma Bakanlığı; Suriye'nin kuzeyine hava harekatı düzenledi. Düzenlenen harekatta Tel Rıfat, Cizire ve Derik bölgesinde 30 hedef vurulduğunu duyurdu.

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Türk Silahlı Kuvvetleri'nden (TSK) Suriye'ye bir operasyon daha. Düzenlenen harekatlarda Tel Rıfat, Cizire ve Derik bölgelerinde 30 hedef vuruldu.

"Çok sayıda terörist etkisiz hale getirilmiştir"

Milli Savunma Bakanlığı'nın (MSB) açıklaması şu şekilde:

PKK/YPG ve diğer terörist unsurları etkisiz hale getirerek Suriye Kuzeyi'nden halkımıza ve güvenlik güçlerimize yönelik terör saldırılarını bertaraf etmek ve hudut güvenliğimizi sağlamak maksadıyla; Birleşmiş Milletler Anlaşması'nın 51'inci maddesinden doğan meşru müdafaa haklarımız doğrultusunda, Suriye Kuzeyi'ndeki Tel Rıfat, Cizire ve Derik bölgelerinde bulunan terörist hedeflerine 5 Ekim 2023 saat 23.00'da hava harekâtları icra edilmiş, icra edilen hava harekatlarıyla Bölücü Terör Örgütü (BTÖ) tarafından kullanılan petrol kuyusu ve depolama tesisi ile içerisinde sorumlu düzeyde teröristlerin de bulunduğu değerlendirilen mağara, sığınak, barınak ve depolardan oluşan 30 hedef imha edilmiştir.

İcra edilen harekâtlarda azami oranda yerli ve milli mühimmat kullanılarak çok sayıda terörist etkisiz hale getirilmiştir.

Asil milletimizin bağrından çıkan Türk Silahlı Kuvvetleri, geçmişte olduğu gibi bugün de ülkemizin ve milletimizin beka ve güvenliği için terörle mücadeleye tek bir terörist kalmayıncaya kadar azim ve kararlılıkla devam edecektir.

Bu harekât sırasında; masum sivillerin, dost unsurların, tarihî ve kültürel varlıklar ile çevrenin zarar görmemesi için her türlü tedbir alınmıştır.