Mehmet Büyükekşi, Beşiktaş maçında stadyumu terk etti

Mehmet Büyükekşi, aleyhinde yapılan tezahüratların ardından Beşiktaş-Lugano maçının devre arasında stadyumdan ayrıldı.Abone ol
Beşiktaş, UEFA Avrupa Konferans Ligi H Grubu ikinci haftasında İsviçre ekibi Lugano'yu konuk etti.
Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, Beşiktaş'ı desteklemek için Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella ile birlikte stadyumdaki yerini aldı.
Mücadelenin ilk devresinin sonunda Beşiktaşlı tribünler, Büyükekşi'ye yönelik olarak küfürlü tezahüratlar ve tepkilerde bulundu.
TFF Başkanı Büyükekşi, Beşiktaş tribünlerinden gelen küfürlü tezahürat sonrası Ahmet Nur Çebi’ye serzenişte bulunarak, karşılaşmanın ilk yarısı bitmeden stadyumu terk etti.