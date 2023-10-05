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A Milli Takım, özel maçta Almanya ile karşılaşacak

A Milli Takım, özel maçta Almanya ile karşılaşacak

A Milli Futbol Takımı, 18 Kasım Cumartesi günü Almanya ile Berlin Olimpiyat Stadyumu'nda özel maçta karşılaşacak.

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A Milli Futbol Takımı, 2024 Avrupa Şampiyonası'na ev sahipliği yapacak Almanya ile 18 Kasım Cumartesi günü özel maçta karşı karşıya gelecek. Berlin Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak müsabaka TSİ 22.45'te başlayacak.

Maçın misafir takım tribün biletleri ve satışa ilişkin bilgiler ilerleyen günlerde açıklanacak.

21 kez karşılaştık

Türkiye ile Almanya, daha önce A Milli düzeyde 13'ü resmi, 8'i özel olmak üzere toplam 21 kez karşı karşıya geldi.


Bu karşılaşmalarda kırmızı-beyazlılar, 3 kez galibiyete ulaşırken, 4 maç berabere bitti, 14 müsabaka ise Almanya'nın üstünlüğü ile sonuçlandı.


Berlin Olimpiyat Stadyumu'nda 3 maç yapıldı

18 Kasım'daki özel maçın oynanacağı Berlin Olimpiyat Stadyumu, geçmişte Türkiye ile Almanya arasındaki üç karşılaşmaya da ev sahipliği yaptı.

İki takım tarihteki ilk maçını 17 Haziran 1951 tarihinde burada oynadı ve müsabaka ay-yıldızlıların 2-1'lik zaferiyle sona erdi. Bu maç, aynı zamanda Turgay Şeren'in yaptığı kurtarışlarla 'Berlin Panteri' ünvanını kazandığı müsabaka oldu.

26 Ekim 1983 ve 8 Ekim 2010 tarihlerinde bu stadyumda oynanan karşılaşmalarda ise gülen taraf Almanya oldu.

Son karşılaşma berabere bitti

Türkiye ile Almanya arasındaki son karşılaşma 7 Ekim 2020 tarihinde Köln kentindeki RheinEnergie Stadyumu'nda oynandı ve müsabaka 3-3 berabere sonuçlandı.

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