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Teröristbaşı Ferhat Abdi Şahin dış güçlerden yardım istedi

Teröristbaşı Ferhat Abdi Şahin dış güçlerden yardım istedi

Türkiye'nin terör örgütü hedeflerine yönelik 3 gündür peş peşe düzenlediği yoğun harekatların ardından PKK/YPG'li teröristbaşı Ferhat Abdi Şahin dış güçlerden yardım istedi.

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1 Ekim'de İçişleri Bakanlığı'na yönelik düzenlenen bombalı terör saldırısının ardından Türkiye'nin sınır ötesindeki YPG/PKK hedeflerine yönelik operasyonları aralıksız devam ediyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın "Irak ve Suriye’de PKK/YPG'ye ait bütün altyapı, üstyapı tesisleri, enerji tesisleri bundan sonra güvenlik güçlerimizin, topyekün meşru hedefidir" açıklaması sonrası birçok tesisin vurulmasının ardından terör örgütünden yardım çığlıkları yükselmeye başladı. 

Teröristbaşından yardım talebi

Türkiye'nin düzenlediği operasyonlar sonrası korkuya kapılan PKK/YPG'li teröristbaşı Ferhat Abdi Şahin, yaptığı açıklamada Ankara'daki saldırıyı gerçekleştiren teröristlerin kendi bölgelerinden gitmediğini iddia etti. Türkiye'nin devam eden operasyonları nedeniyle çok endişeli olduğunu belirten teröristbaşı dünyadan yardım talebinde bulundu.

Teröristbaşı Şahin açıklamasında şu şekilde yardım istedi;

Garantör tarafların ve uluslararası kamuoyunun sık sık yapılan bu tehditlere karşı durmasına, bölgenin istikrar ve huzurunu sağlamaya yönelik tutum almasını bekliyoruz.

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