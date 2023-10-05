Meral Akşener'den yerel seçim ve ittifak açıklaması

Eskişehir’e gelerek İYİ Parti İl Teşkilatı ile bir araya gelen İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, yaptığı açıklamada “Seçimi kazanmak için ittifak sisteminin başarılı olmadığını gördük. An itibariyle yalnız başımıza seçime gireceğiz” dedi.

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Bugün öğle saatlerinde Yüksek Hızlı Tren (YHT) ile Ankara’dan Eskişehir’e gelen İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, ilk olarak İYİ Parti İl Başkanlığı’nı ziyaret etti. Ardından bir otelin toplantı salonunda İl Teşkilatı ile bir araya gelen Akşener, açıklamalarda bulundu.

Mayıs ayında yapılan seçimlerde ittifak sisteminin başarılı olmadığını belirten Akşener, “An itibariyle özü başımıza yalnız başımıza seçime gireceğiz ve göreceğiz” dedi.

Seçimlerde uygulanan ittifak sistemi ile başarı elde edemediklerini ve 2024 yılında gerçekleştirilecek olan yerel seçimlere yalnız gireceklerini belirten İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, şu ifadeleri kullandı: “Bizim bu seçimlere kendimizin ne olduğunu anlatmak ve Eskişehir başta olmak üzere seçim kazanmak ve bu seçimin sonucunda yaptığımız icraatler ile partimizi 2028’de iktidara getirmek gibi bir hedefimiz var.

Bu hedefle ilgili olarak elbette zorluklar çekeceğiz. Elbette iftiralara uğrayacağız. Elbette hakaretler yiyeceğiz. Ama umursamayacağız. Çünkü biz alışkınız. Suriyeli kardeşlerimizi gayet mutlu bir biçimde ülkelerine geri döndürmek için bile bu ülkenin demokrasisinin değişmesinin önüne geçmek için bile biz iktidar olacağız. Olmak zorundayız. Seçimi kazanmak için ittifak sisteminin başarılı olmadığını gördük. An itibariyle özü başımıza yalnız başımıza seçime gireceğiz ve göreceğiz. Koyun kaçmış, boyun kaçmış, kilon kaçmış hep beraber göreceğiz.”