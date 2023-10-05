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Joe Biden'ın gizli ajanlarını defalarca ısırmıştı! Beyaz Saray'dan uzaklaştırıldı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Joe Biden'ın gizli ajanlarını defalarca ısırmıştı! Beyaz Saray'dan uzaklaştırıldı

ABD Başkanı Joe Biden'ın Commander adlı köpeği, son dönemlerdeki saldırganlığı ve 11 ısırma vakası nedeniyle Beyaz Saray'dan uzaklaştırıldı.

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Biden'ın eşi Jill Biden'ın İletişim Direktörü Elizabeth Alexander, Fox News'e yaptığı açıklamada, "Başkan Biden ve eşi Beyaz Saray'da çalışanların ve korumaların güvenliğini son derece önemsiyor." dedi.

Alexander, "(Jill Biden) Çözümler üzerinde çalışmaya devam ederken, ABD gizli servisinin ve ilgili herkesin sabrı ve desteği için minnettar. Sonraki adımlar değerlendirilirken Commander şu anda Beyaz Saray kampüsünde değil." ifadelerini kullandı.

Alman çoban köpeği cinsi Commander'in, son olarak geçen ay Beyaz Saray'da gizli servis ajanını ısırmasıyla, 11 kez ısırma vakası kayıtlara geçmişti.

CNN'de çıkan bir haberde ise Commander'in kamuoyuna açıklanmayan başka saldırılarının da olduğu iddia edilmişti.

İki yaşındaki Alman çoban köpeği "Commander", Biden'a kardeşi James Biden tarafından Aralık 2021'de hediye edilmişti.

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