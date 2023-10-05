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Skolyoz en çok ergenlik döneminde ortaya çıkıyor

Skolyoz en çok ergenlik döneminde ortaya çıkıyor

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzm. Dr. Öğr. Üyesi Elif Berber: Skolyoz, ergenlik döneminden önce büyüme çağında ve ergenlikle beraber omurganın eğilmesi olarak tanımlanır. En sık görülen büyüme (ergenlik) ile ortaya çıkan idiopatik skolyozdur. Hafif eğriliklerde ilk etapta ağrı şikâyeti çok belirgin değildir.

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VM Medical Park Samsun Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Elif Berber skolyoz ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Hangi belirtiler olduğunda skolyozdan şüphelenilmesi gerektiğini anlatan Dr. Elif Berber, "Karşıdan bakıldığında her iki omuzun ve meme uçlarının aynı hizada ve eşit olmaması, (birinin yukarıda ve daha büyük diğerinin ise aşağıda ve daha küçük görünmesi), göğüs kemiğinde kunduracı göğsü olarak tabir edilen içe çöküklük olması, Karşıdan bakıldığında kaburga hatlarının ve vücudun yan oyuntularının eşit olmaması. Arkadan bakıldığında omurganın simetrik olarak aşağıya inmemesi, kürek kemiklerinden birinin yukarıda ve daha silik diğerinin ise daha aşağıda ve daha çıkık görünmesi ve yine arkadan bakıldığında kalçaların asimetrik görünümüne bağlı oluşabilecek bacak boyu farklılıklarıdır” diye konuştu.

İzlenen yöntemler

Dr. Öğr. Üyesi Elif Berber şunları söyledi:
“Skolyoz tedavisinde yaşına göre;(ergenlik veya ileri yaş omurga dejeneratif skolyoz)eğriliğin derecesine göre herhangi bir organa bası yağıp yapmamasına göre bir yöntem izlenir. İleri evrelerde cerrahi gerekebilir. Diğer evrelerde ise; 3 boyutlu omurga skolyoz rehabilitasyonu, uygun egzersizler, postur, pozisyonlama tedavileri ayrıca tüm omurganın (omuzdan kalçalara kadar) rahatsızlığı olarak düşündüğümüz için ligamanları normal uzunluğuna getirmeyi amaçlayan enjeksiyon tedavileri (örneğin; Proloterapi Enjeksiyonu gibi) çok etkili olabilir.”

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