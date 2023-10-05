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Aydın'da 19 yaşındaki genç kız odasında ölü bulundu

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Aydın'da 19 yaşındaki genç kız odasında ölü bulundu

Aydın'ın Efeler ilçesinde üniversite sınavına hazırlanan 19 yaşındaki genç kız ailesi tarafından odasında ölü olarak bulundu.

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Olay, Kemer Mahallesi AYKO 3'üncü cadde üzerindeki bir sitede öğle saatlerinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, üniversite sınavına hazırlanan Eylül B. (19) odasından uzun süre çıkmadı. Genç kızın odasına giren ailesi çocuklarını yatakta hareketsiz yatar halde buldu.

112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde Eylül B.'nin hayatını kaybettiğini tespit etti.

Genç kızın ailesi çocuklarının ölüm haberi ile yasa boğulurken, Eylül B.'nin kesin ölüm nedeni yapılacak olan otopsinin ardından netlik kazanacak.

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