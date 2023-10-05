Çocuklukta doğru beslenme ilerideki hastalıklardan koruyor

Beslenme ve Diyet Uzmanı Diyetisyen Cemre Balkan, çocukluktaki doğru beslenme alışkanlığının bireyleri ilerleyen yaşlardaki obezite, kalp, damar ve diyabet gibi kronik hastalıklardan korumaya yardımcı olduğunu söyledi.

Abone ol

Okulların açılması ile birlikte çocukların beslenme alışkanlıkları önem kazanmaya başladı. Aileler çocuklarının aç kalmasını önlemek için beslenme çantası düzenlerken, Medicana Sağlık Grubu Diyetisyenlerinden Cemre Balkan, her çocuğun kendi sağlık ve yaktığı kalori durumuna göre beslenme çantası düzenlenmesi gerektiğinin önemine değinerek, sağlıklı beslenme çantası düzenlemenin püf noktalarından bahsetti.

“Çocukluktaki beslenme alışkanlığı; kalp, damar ve obezite gibi hastalıklardan korunmaya yardımcı oluyor”

Çocuk yaştaki sağlıklı beslenme konusuna değinen Medicana Intarnational Samsun Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Diyetisyen Cemre Balkan, “Okula başlayan çocukların öğünlerinde sağlıklı yemekler yemeleri, gelişimleri açısından oldukça önem taşır. Çocukların büyüme eğrilerini yakalayabilmeleri için makro besin ögeleri ihtiyaçları çocuğunuzun fiziksel aktivite durumu da baz alınarak karşılanmalıdır. Örneğin fiziksel aktvitesi yüksek; antrenmanları olan ya da kilosu beklenenin altında olan bir çocuktan bahsediyor isek yanına daha fazla ara öğün vermeli ve yiyeceklerin porsiyonunu arttırmalıyız. Ancak obezite gözlemlediğimiz bir çocukta ise çoğu zaman içeriği temiz, az kalorili, porsiyonu küçük öğünler tercih etmeliyiz. Örneğin sadece makarna değil de sebzeli makarna ya da meyveli yoğurtlar yerine meyve ve yoğurdu ayrı tüketmek. Çocukluk çağında başlayan sağlıklı beslenme alışkanlığı bireylerin ileriki yaşamında obezite, kalp ve damar hastalıkları, diyabet gibi kronik hastalıklardan korunmasına yardımcı olur” dedi.

“Beslenme çantası hazırlarken özellikle mevsimine göre meyve sebze koymayı ihmal etmeyelim”

Beslenme çantasına koyulacak yiyecekler hakkında bilgi veren Cemre Balkan, “Çocuklarımıza beslenme çantası hazırlarken özellikle mevsimine göre meyve sebze koymayı ihmal etmeyelim. Meyve ve sebze tüketimi çocukların vitamin, mineral ihtiyacını karşılamaya yardımcı olur. Sebze sevmeyen çocuklar için sebzeli börekler hazırlayarak çocuğunuzun sebze yemesini sağlayabilirsiniz. Beslenme çantasında her gün bir meyve bulunmalıdır. Yemekten sonra meyve tüketemeyecekse bile, teneffüs aralarında açlık hissettiğinde açlığını dindirmenin en sağlıklı yolu meyve tüketimidir. Çocuğunuzun enerji ihtiyacını karşılamak için kuru yemişler de ekleyebilirsiniz. Günde 2-3 adet ceviz, 50 gram fındık veya 10 adet badem verebilirsiniz. Beslenme çantası menülerini planlarken aynı besinlerin sık sık ve üst üste kullanılması çocuklar için sıkıcı olabilir. Yiyecek ve içeceklerin besin değeri kadar görüntüsü ve albenisi de önemli. Çocukların hoşuna gidecek eğlenceli sunumlar oluşturmak için alternatifli olmanızda fayda var. Gazlı içecek tüketimi yerine ayran, taze meyve suları tüketilmelidir. Çocukların kantinden paketli atıştırmalık tüketmesini önlemek için beslenme çantasında sağlıklı atıştırmalık olarak muz, elma, meyveli kek, kuru kayısı, kuru üzüm gibi seçenekler sunabilir” diye konuştu.

Örnek beslenme çantası menüsü

Çantaya koyulacak yiyeceklerden gün gün bahseden Balkan, şu bilgileri verdi:

“Pazartesi günü; ev yapımı hamburger, çiğ sebze, 8 adet fındık, ayran ve mevsim meyvesi konulabilir. Salı günü; peynirli omlet, tam tahıllı ekmek, taze sıkılmış meyve suyu ve 2 tam ceviz konulabilir. Çarşamba günü; 2 dilim kıymalı ya da ıspanaklı börek, ayran, mevsimine uygun meyve ve bir avuç fındık. Perşembe günü; ekmek arası peynir-zeytinli sandviç, çiğ sebze, mevsim meyvesi ve ayran. Haftanın son iş günü ise; şekersiz fıstık ezmeli muzlu krep, süt ve 1 avuç leblebi-kuru üzüm beslenme çantasına konulabilir.”