Canavar anne! 4 yaşındaki öz çocuğunun vücudunda sigara söndürmüş

İSTANBUL'da Muhammed Salih G. ile Beyan A. geçtiğimiz yıl boşandı. 4 yaşındaki oğlunu görmek için Bursa'ya giden baba Muhammed Salih, çocuğun vücudunda darp ve sigara izleri vardı. Oğlunun 'Annemden şiddet görüyorum' sözü üzerine baba, soluğu savcılıkta aldı...

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İstanbul Avcılar'da ayakkabı imalatı sektöründe çalışan Muhammed Salih G. ile ev hanımı Beyan A., 2018 yılında evlendi. Çiftin 2019 yılında Mahmud adını verdikleri erkek çocukları dünyaya geldi. Ancak mutlu günler, uzun sürmedi. Çift, aile içi anlaşmazlıklardan dolayı karşılıklı anlaşarak 2022 yılında boşanmaya karar verdi.

4 ay boyunca çocukları göstermedi

Ayrılığın ardından Muhammed Salih G., Avcılar'da yaşadıkları evde kalırken Beyan A. ise çocuğuyla birlikte Bursa'da yaşayan ailesinin yanına gitti. İddiaya göre genç kadın 4 ay boyunca eski eşinin çocuklarını görmesine izin vermedi. Dördüncü ayın sonunda Bursa'ya giderek kendi imkanları ile çocuğu ile görüşme fırsatı yaratan Muhammed Salih G, manzara karşısında şoka girdi.

Vücudunda morluk ve sigara yanığı...

Öyle ki baba, çocuğunun vücudunun bazı yerlerinde morarmalar, darp izleri ve sigara yanığı tespit etti. İlk olarak düştüğünü vs. düşünerek istemeyerek de olsa görüşme sonrası çocuğu annesine bıraktı ve İstanbul'da gitti. Bir süre sonra Mahmud G.'yi görmek için tekrar Bursa'ya giden Muhammed Salih G., benzer izleri tekrar görünce çocuğu ile yaptığı görüşmede şiddeti annesinin uyguladığına dair konuşma ve hareketler tespit etti.

İstanbul'a getirip rapor aldı

Oğlu Mahmud G.'yi alıp İstanbul'a getiren baba, Başakşehir Çam ve Sakura Hastanesi'nde sigara yanığı ve şiddet tespitini hastane raporları ile de teyit etti Çocuğunu tekrar annesine teslim ederken sorduğu sorulara da cevap alamayan baba çocuğun konuştuğu ve annesi tarafından şiddet gördüğünü söylediği video ile kaydetti.

Baba Muhammed Salih G., Küçükçekmece Aile İçi ve Kadına Şiddetle Mücadele Büro Amirliği'ne giderek darp raporu ve video kayıtlarını da teslim ederek suç duyurunda bulundu.