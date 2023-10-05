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Bahis çetesinde 2 milyarlık para trafiği!

Bahis çetesinde 2 milyarlık para trafiği!

İstanbul’da yasa dışı bahis oynatan ve gelen parayı kurdukları 22 şirket üzerinden aklayan suç örgütüne düzenlenen operasyonla ilgili detaylar ortaya çıktı. Lüks bir yaşam sürdükleri belirtilen şüphelilerin hesaplarında 2 milyar lira para döndüğü öğrenildi.

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Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 29 Eylül'de aylardır takip edilen yasa dışı bir bahis çetesine yönelik önemli bir operasyona imza attı. İstanbul merkezli Ankara, Kocaeli, Antalya, Giresun, İzmir, Kayseri, Manisa, Şanlıurfa ve Tekirdağ'da 350 polisin katıldığı operasyonda 50 şüpheli yakalandı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda suçtan elde edildiği değerlendirilen 171 gram altın, 7 adet Ata Lirası, 2 adet çeyrek altın, 3 adet beşi bir arada altın, 306 bin 485 lira, 18 bin 231 dolar ve 3 bin 220 euro paraya el konuldu. 2 adet ruhsatsız tabanca, 323 adet merminin ele geçirildiği operasyonda 88 cep telefonu, 119 sim kart, 22 laptop, 4 tablet, 15  harddisk, 12 flash bellek, 5 hafıza kartı, 1 bilgisayar kasası ve şirketlere ait dokümanlar incelenmek üzere emniyete götürüldü. Ayrıca 2 lüks araç ve 2 lüks daireye de el konuldu.

Lüks yaşam sürüyorlardı

Çökertilen çetenin elebaşı olduğu açıklanan Abdulsamet Aksu'nun Kalamış'ta lüks bir kafe işlettiği belirtildi. Yasa dışı bahis işlerini buradaki ofisten yönettiği öne sürülen şebeke ele başının farklı isimlerle internette 17 bahis sitesinin olduğu öğrenildi. Şebeke elebaşının sanal kumardan elde ettiği paralarla lüks bir hayat yaşadığı belirlendi.

2 Milyarlık para hareketi tespit edildi

Şüphelilerin sanal para izinin sürülmesini engellemek için 22 şirket kurduğu da belirlendi. Asansör olarak adlandırılan şirketlerin sadece paraların aklanması için kullanıldığı belirtildi. Şebe üyelerinin bahis için kullandığı hesaplarda yapılan incelemede 2 milyar lira para hareketi olduğu da tespit edildi.

27 kişi tutuklandı

Operasyonda ele geçirilenler emniyette sergilenirken. Gözaltına alınan şüphelilerin dün adliyeye gönderildiği öğrenildi. Şüphelilerden 10'u adli makamlarca serbest bırakılırken mahkemeye sevk edilen 13 şüpheli hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı.  27 şüpheli ise tutuklandı.

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