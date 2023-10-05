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İlham Aliyev ve Olaf Scholz'dan Karabağ görüşmesi

İlham Aliyev ve Olaf Scholz'dan Karabağ görüşmesi

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile yaptığı telefon görüşmesinde Karabağ'daki mevcut durumu değerlendirdi.

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Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan açıklamada, Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in telefon görüşmesi gerçekleştirdiği belirtildi.

Görüşmede Karabağ’daki mevcut durum konusunda fikir alışverişinde bulunulduğu kaydedildi.
Almanya'nın bölge ülkelerinin toprak bütünlüğü ve egemenliğine verdiği desteği dile getiren Scholz, Almanya’nın Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel liderliğindeki Brüksel sürecini desteklediğini söyledi. Scholz, Birleşmiş Milletler (BM) misyonu tarafından Hankendi’ye yapılan ziyareti de olumlu bulduklarını belirtti.

Azerbaycan'ın bölgesel barış gündemine bağlılığını ifade eden Cumhurbaşkanı Aliyev de Brüksel sürecine olan desteğini vurguladı. Merkezi hükümetin Karabağ'ın Ermeni sakinlerine sağladığı insani yardımlara dikkat çeken Aliyev, Ermeni sakinlere göç ve sosyal güvenlik alanlarında yerinde hizmet verildiğini, ilgili kayıt süreçlerinin başlatıldığını ve bunun için ayrı bir internet portalı açıldığını kaydetti.
BM misyonunun bölgeye ziyaretini hatırlatan Aliyev, misyonun, sivil halka ve sivil altyapıya herhangi bir zarar verilmediğine ilişkin açıklama yaptıklarının da altını çizdi.

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