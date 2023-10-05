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İşte Türkiye'nin en soğuk yerleşim yeri! Soğuğu tescillendi!

İşte Türkiye'nin en soğuk yerleşim yeri! Soğuğu tescillendi!

Sivas'ın soğuk havası tescillendi. Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan bilgilere göre Sivas'ın Gürün ilçesi Göbekören köyü sıfırın altında 5 derece ile Türkiye’nin en soğuk yerleşim yeri oldu.

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Soğuk havasıyla bilinen Sivas'ın Gürün ilçesi Göbekören köyü sıfırın altında 5 derece ile Türkiye’nin en soğuk yerleşim yeri oldu.,

TÜRKİYE'NİN EN SOĞUK YERLEŞİM YERİ

Kış aylarından eksi 30 derecelere kadar düşen hava sıcaklığıyla adından söz ettiren Sivas’ta hava soğumaya başladı. Vatandaşlar kışlık elbiselerini dolaplardan çıkardı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan bilgilere göre ise Türkiye’nin en soğuk yerleşim yeri eksi 5 derece ile Sivas Gürün ilçesine bağlı Göbekören köyü oldu. Hava sıcaklığının geçtiğimiz akşam 18.00 ile bu sabah 06.00 arasında ölçüldüğü kaydedildi.

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