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İşte Türkiye'siz olmaz diyen Azerbaycan'ın masaya oturmak için tek şartı!

İşte Türkiye'siz olmaz diyen Azerbaycan'ın masaya oturmak için tek şartı!

Azerbaycan medyası, Devlet Başkanı İlham Aliyev'in İspanya'daki toplantıya katılmamasının arkasındaki nedenleri yazıp, Bakü'nün masaya oturması için gereken şartı açıklarken Fransa'dan yine skandal açıklamalar geldi.

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Azerbaycan Devlet Başkanı İlham Aliyev ile Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın bugün İspanya'nın Granada kentinde düzenlenecek Avrupa Siyasi Topluluğu zirvesi kapsamında bir araya gelmesi bekleniyordu.

Azerbaycan Devlet Başkanı Aliyev, Türkiye şartının kabul edilmemesi nedeni ile Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Almanya Başbakanı Olaf Scholz ve AB başkanı Charles Michel'in de katılacağı toplantıya katılmama kararı aldı.

Fransa'dan yine çirkin açıklamalar

Aliyev'in kararı bugün dünya basınının en önemli gündem maddelerinden biri oldu. Azeri medyası Bakü'nün masaya oturması için gerekli şartı açıklarken, Fransa'dan yine çirkin açıklamalar geldi.

Azerbaycan haber ajansı APA,Almanya ve Fransa'nın toplantıya Türkiye'nin katılmaması için 'özel bir gayret' gösterdiğine dikkat çekip önerilen 5'li formatta (Ermenistan-Azerbaycan-Fransa-Almanya-Avrupa Birliği) 'Azerbaycan karşıtı' bir atmosfer oluşturulduğunu yazdı.

Azerbaycan'ın böyle bir formata ihtiyacı olmadığını belirten APA, "Bakü bölgenin sorunlarını bölgeye uzak ülkelerle tartışmaya gerek görmüyor. Bakü bu konuların bölgesel çerçevede tartışılıp çözülebileceğine inanıyor." ifadelerini kullandı.

AB-Azerbaycan-Ermenistan üçlü formatının yeniden canlandırılması halinde Azerbaycan toplantıya katılabileceğini yazan ajans Fransa'nın katıldığı herhangi bir formatın Azerbaycan için kabul edilemez olduğunu vurguladı.

Paşinyan zirveye katılacak

Aljazeera, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın zirveye katılacağına dikkat çekerken, Aliyev'in kararı üzerinde Fransa'nın 'Azerbaycan karşıtı açıklamaları' ve AB Konseyi Başkanı Charles Michel'in Bakü'ye yönelik suçlamalarının etkili olduğunu yazdı.

Financial Times, 24 saatten kısa süren savaşın Ermenistan'ı sarstığını, bugün İspanya'daki toplantıya ne Aliyev ne de Erdoğan'ın katılmayacağını yazdı.

Elimizdeki tüm silahları kullanmalıyız

Guardian gazetesi de Bakü'nün 'Azerbaycan karşıtı' atmosferden rahatsız olduğunu yazarken Fransız Le Figaro gazetesi Fransa Ulusal Meclis Başkanı Yaël Braun-Pivet'in skandal açıklamalarına yer verdi.

Azerbaycan'ı 'etnik temizlik'le suçlayan Pivet, Azerbaycan'a ekonomik yaptırımların yanı sıra Aliyev ve ailesi için de kişisel yaptırımlar getirilmesi için çağrıda bulundu.

Pivet skandal açıklamalara imza atarak "Olan bitene dur demek ve Ermenistan'ın bütünlüğünü korumak için elimizdeki tüm silahları kullanmalıyız." ifadelerini kullandı.

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