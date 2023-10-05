BIST 8.448
DOLAR 27,57
EURO 29,05
ALTIN 1.614,89
HABER /  GÜNCEL

Motosikletini çalmaya çalışan hırsızı yakalayıp streç filme sardı!

Motosikletini çalmaya çalışan hırsızı yakalayıp streç filme sardı!

Kasımpaşa'da bir gencin motosikletini çalmaya çalışan hırsız yakalandı. Hırsız kaçmaya çalışınca onu yakalayan genç, elindeki streç filmle onu ayaktan boynuna kadar sardı.

Abone ol

Kasımpaşa'da bir gencin motosikletini ikinci kez çalmaya çalışan hırsız, yakalandı.

İddiaya göre yaşı küçük olan bir şahıs semtte Caner Bal‘a (16) ait motosikleti çaldı. Genç kameralardan hırsızı tespit etti ancak yakalayamadı. Aradan bir süre geçtikten sonra aynı hırsız semtte Caner Bal’a ait diğer yeni bir motosikleti tekrar gözüne kestirdi.

Hırsız tam motosikleti çalacağı esnada Caner Bal’a yakalandı. Hırsız kaçmaya çalışınca onu yakalayan genç, elindeki streç filmle onu ayaktan boynuna kadar sardı. Ardından da hırsıza streç kutusuyla birkaç kez vurdu. Genç tüm bu yaşanan akıl almaz olayı cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

Gözaltına alındı

Olayın ardından Caner Bal, motosikletini çalan hırsızı teslim etmek için polis ekiplerine ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, hırsızı gözaltına alarak emniyete götürdü. Emniyette ifadesi alınarak adli işlemleri yapılan hırsız, savcılık talimatıyla kaldığı çocuk yurduna teslim edildi. Caner Bal’ın ilk çalınan motosikletin ise izine rastlanılamadı.

ÖNCEKİ HABERLER
Üç adımda FETÖ çakalları nasıl kudurtulur? Ahmet Hakan açıkladı
Üç adımda FETÖ çakalları nasıl kudurtulur? Ahmet Hakan açıkladı
İçişleri Bakanı duyurdu: Gaziantep'te 1 polis şehit oldu!
İçişleri Bakanı duyurdu: Gaziantep'te 1 polis şehit oldu!
Fenerbahçe Beko, Avrupa'daki ilk maçında EA7 Emporio Armani Milan'ı ağırlayacak
Fenerbahçe Beko, Avrupa'daki ilk maçında EA7 Emporio Armani Milan'ı ağırlayacak
Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesimi sise boğuldu!
Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesimi sise boğuldu!
Dengeler değişti en fazla kazandıran iki yatırım aracını ekonomist Muhammed Bayram açıkladı
Dengeler değişti en fazla kazandıran iki yatırım aracını ekonomist Muhammed Bayram açıkladı
Bakan Özhaseki: 100 milyar doların üzerinde bir hasarla karşı karşıyayız
Bakan Özhaseki: 100 milyar doların üzerinde bir hasarla karşı karşıyayız
Okan Buruk ile yeni sözleşmenin detayları belli oldu yıllık alacağı ücret
Okan Buruk ile yeni sözleşmenin detayları belli oldu yıllık alacağı ücret
Bakan Mahinur Göktaş duyurdu! Paralar bugün itibari ile hesaplarda
Bakan Mahinur Göktaş duyurdu! Paralar bugün itibari ile hesaplarda
Selahattin Demirtaş'ın dediği günden itibaren HDP'nin çöküşü başladı! Partiyi kasıtlı mı batırdı?
Selahattin Demirtaş'ın dediği günden itibaren HDP'nin çöküşü başladı! Partiyi kasıtlı mı batırdı?
"Filenin Efeleri" olimpiyat elemelerinde yarın Finlandiya ile karşılaşacak
"Filenin Efeleri" olimpiyat elemelerinde yarın Finlandiya ile karşılaşacak
İstanbul'da PKK operasyonu: 5 şüpheli yakalandı!
İstanbul'da PKK operasyonu: 5 şüpheli yakalandı!
Kılıçdaroğlu'ndan yerel seçim talimatı: Kapı kapı sahada olalım
Kılıçdaroğlu'ndan yerel seçim talimatı: Kapı kapı sahada olalım