Motosikletini çalmaya çalışan hırsızı yakalayıp streç filme sardı!

Kasımpaşa'da bir gencin motosikletini çalmaya çalışan hırsız yakalandı. Hırsız kaçmaya çalışınca onu yakalayan genç, elindeki streç filmle onu ayaktan boynuna kadar sardı.

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Kasımpaşa'da bir gencin motosikletini ikinci kez çalmaya çalışan hırsız, yakalandı.

İddiaya göre yaşı küçük olan bir şahıs semtte Caner Bal‘a (16) ait motosikleti çaldı. Genç kameralardan hırsızı tespit etti ancak yakalayamadı. Aradan bir süre geçtikten sonra aynı hırsız semtte Caner Bal’a ait diğer yeni bir motosikleti tekrar gözüne kestirdi.

Hırsız tam motosikleti çalacağı esnada Caner Bal’a yakalandı. Hırsız kaçmaya çalışınca onu yakalayan genç, elindeki streç filmle onu ayaktan boynuna kadar sardı. Ardından da hırsıza streç kutusuyla birkaç kez vurdu. Genç tüm bu yaşanan akıl almaz olayı cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

Gözaltına alındı

Olayın ardından Caner Bal, motosikletini çalan hırsızı teslim etmek için polis ekiplerine ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, hırsızı gözaltına alarak emniyete götürdü. Emniyette ifadesi alınarak adli işlemleri yapılan hırsız, savcılık talimatıyla kaldığı çocuk yurduna teslim edildi. Caner Bal’ın ilk çalınan motosikletin ise izine rastlanılamadı.