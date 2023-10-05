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İstanbul'da PKK operasyonu: 5 şüpheli yakalandı!

İstanbul'da PKK operasyonu: 5 şüpheli yakalandı!

İstanbul'da terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca yapılan soruşturma kapsamında, terör örgütü PKK içerisinde faaliyet yürüttüğüne dair haklarında istihbari bilgi bulunan 7 şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Savcılığın talimatıyla harekete geçen İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri belirlenen adreslere düzenledikleri operasyonda 5 şüpheliyi yakaladı.

Gözaltına alınan şüpheliler emniyete götürüldü.

Diğer 2 şüphelinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

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