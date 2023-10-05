Türk akademisyen karısını böyle öldürmüş! Kan donduran detaylar ortaya çıktı!

İngiltere'nin Ipswich bölgesinde yaşayan 51 yaşındaki Türk akademisyen Ertan Ersoy, kendisini aldattığından şüphelendiği eşi Antonella Castelvedere'yi bıçaklayarak öldürdü. Dr. Ersoy'un karısını bıçaklayarak öldürdükten sonra kanlar içinde evinden kaçarken sokakta "Karımı öldürdüm" diye bağırdığı görgü tanıkları tarafından ifade edildi. Geçen yıl yaşanan cinayetin sonrasında gerçekleştirilen soruşturma kapsamında Dr. Ersoy ve tanıklar hakim karşısına çıktı ve cinayetin detayları netleşti.

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Ipswich'teki bir üniversitede ekonomi profesörü olarak görev yapan 51 yaşındaki Türk akademisyen Ertan Ersoy, 1 Haziran 2022 tarihinden karısını bıçakladıktan sonra sokağa çıkarak yardım çığlıkları atmadan önce acil servisi aradı. Kendisi gibi akademisyen olan eşi Antonella Castelvedere'yi Dr. Ersoy'un yüzünden, göğsünden, boynundan ve ellerinden 15 kez bıçakladığı ifade edildi. 52 yaşındaki Castelvedere olay yerinde hayatını kaybederken Dr. Ersoy ise bir süre cinayeti reddetti.

Karanlık ruh haline girdi

Cinayetin bir gün öncesinde Castelvedere'in görüştüğü arkadaşları ise kadının durumundan endişelendiğini dile getirerek, "Maalesef Ertan karanlık bir ruh haline girdi ve güvenliğimden korkuyorum" dediğini ifade etti. 52 yaşındaki kadın güvenliğinden endişe ettiğini söyledikten 24 saat sonra ise 5 yaşındaki kızlarıyla birlikte yaşadıkları evde ölü olarak bulundu.

Olayı araştıran savcı Christopher Paxton olay yerine ilişkin olarak ise, "Güvenliğinden korkmakta haklıydı çünkü birkaç saat sonra öldürüldü. Castelvedere’nin vücudunda 15 farklı kesik ve yara izi vardı. Boynundaki yara izi 15 santimetre uzunluğunda ve 7 santimetre derinliğindeydi. Bu yara sonucunda ciddi bir kan kaybı ve ölüm gerçekleşti” dedi.

Savcılık, polisin çiftin Essex'teki evinde bulduğu dinleme cihazının, Ersoy'u yanlışlıkla karısının kendisini aldattığına inandıran bir kayıt içerdiğini iddia etti.