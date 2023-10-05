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İstanbul'da 25 ilçede uyuşturucu operasyonu! Ali Yerlikaya duyurdu: 104 şüpheli yakalandı

İstanbul'da 25 ilçede uyuşturucu operasyonu! Ali Yerlikaya duyurdu: 104 şüpheli yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "İstanbul'daki 25 ilçemizde zehir tacirlerine yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda 104 şüpheli şahıs yakalandı" dedi.

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İstanbul'da uyuşturucu satıcılarına yönelik şafak operasyonu yapıldı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "İstanbul'daki 25 ilçemizde zehir tacirlerine yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda 104 şüpheli şahıs yakalandı" dedi. Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu bilgileri paylaştı:

- Aziz Milletimizin bilmesini isterim ki bu uyuşturucu tacirlerinin geleceğimiz olan gençlerimizi ve toplumumuzu zehirlemelerine asla izin vermeyeceğiz. Terörle, uyuşturucuyla, organize suç çeteleriyle, düzensiz göçle mücadelemiz amansızca devam edecek.

- İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüzce başta Kadıköy, Küçükçekmece, Gaziosmanpaşa, Şişli, Sarıyer, Beyoğlu, Esenyurt, Ataşehir ve Ümraniye ilçeleri başta olmak ilçeleri 25 ilçede hedeflenen 104 şahsa yönelik operasyon düzenlendi.

- Bu operasyonlarda; 3,5 kg bonzai Çeşitli miktarlarda, metamfetamin, esrar, skunk, uyuşturucu hap, silah ve para ele geçirildi. 104 şahsın tamamı yakalandı.

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