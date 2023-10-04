Şanlıurfa'da 6 bin 300 mermi ele geçirildi

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde silah kaçakçılığı yaptığı belirlenen şüphelilere yönelik operasyonda 6 bin 300 mermi ele geçirildi.

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Siverek İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince Hasan Çelebi Mahallesi'nde silah kaçakçılığı ve ticareti yaptığı tespit edilen bir iş yerine operasyon düzenlendi.

Aramada 6 bin 300 mermi, 44 uzun namlulu tüfek şarjörü, 6 seyyar dipçik, 3 seri numarası kazınmış tabanca, 113 muşta ile tabanca üst kapağı ele geçirildi.

Gözaltına alınan ve işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen iş yeri sahibi R.Ç. çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.