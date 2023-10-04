BIST 8.333
DOLAR 27,56
EURO 29,01
ALTIN 1.615,88
HABER /  GÜNCEL

Irak'ın kuzeyine düzenlenen hava harekatında 22 terör hedefi imha edildi

Irak'ın kuzeyine düzenlenen hava harekatında 22 terör hedefi imha edildi

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Irak'ın kuzeyindeki Metina, Hakurk, Gara, Kandil ve Asos bölgelerindeki terör hedeflerine yönelik hava harekatında 22 hedef imha edildi, çok sayıda terörist ise etkisiz hale getirildi.

Abone ol

Irak'ın kuzeyindeki terör hedeflerine hava harekatı düzenlendi. Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, harekat kapsamında 22 hedef imha edilirken çok sayıda terörist de etkisiz hale getirildi.

Ankara'da bulunan İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü binasına düzenlenen bombalı terör saldırısı sonrası, Milli Savunma Bakanlığı düğmeye bastı. 1 Ekim ve 3 Ekim tarihlerinde, Irak'ın kuzeyindeki terör hedeflerine düzenlenen hava saldırılarına bir yenisi daha eklendi. Yapılan hava harekatında 22 terör hedefi imha edildi.

Irak'ın kuzeyine hava harekatı

Öte yandan Türk Hava Kuvvetleri'ne ait savaş uçakları, 1 Ekim ve 3 Ekim tarihlerinde Irak'ın kuzeyindeki terör hedeflerini bombalamıştı. Harekatta toplamda 36 terör hedefi imha edilmiş ve çok sayıda terörist ise etkisiz hale getirilmişti.

ÖNCEKİ HABERLER
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'den terörle mücadele mesajı
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'den terörle mücadele mesajı
İsmail Kartal Konferans Ligi hedefini açıkladı
İsmail Kartal Konferans Ligi hedefini açıkladı
Muhalefet partilerinin grup önerileri kabul edilmedi
Muhalefet partilerinin grup önerileri kabul edilmedi
Galatasaray'dan İngiltere'ye sert tepki!
Galatasaray'dan İngiltere'ye sert tepki!
Beşiktaş, Yusuf Yazıcı'yı gündemine aldı
Beşiktaş, Yusuf Yazıcı'yı gündemine aldı
MSB, Irak'ın kuzeyine düzenlenen hava harekatının görüntülerini paylaştı
MSB, Irak'ın kuzeyine düzenlenen hava harekatının görüntülerini paylaştı
Miçotakis’ten Erdoğan açıklaması: İyimserlik içindeyim!
Miçotakis’ten Erdoğan açıklaması: İyimserlik içindeyim!
Dusan Tadic'in kariyerini bitireceği takım...
Dusan Tadic'in kariyerini bitireceği takım...
Ankara'daki çete operasyonunda yakalanan üç kişiden biri daha tutuklandı
Ankara'daki çete operasyonunda yakalanan üç kişiden biri daha tutuklandı
İstiklal Caddesi’ndeki saldırının organizatörü öldürüldü
İstiklal Caddesi’ndeki saldırının organizatörü öldürüldü
Marc Marquez, 2023 sezonu sonunda Honda'dan ayrılacak
Marc Marquez, 2023 sezonu sonunda Honda'dan ayrılacak
ATA Partisinin genel merkez binası açıldı
ATA Partisinin genel merkez binası açıldı