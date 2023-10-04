Irak'ın kuzeyine düzenlenen hava harekatında 22 terör hedefi imha edildi

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Irak'ın kuzeyindeki Metina, Hakurk, Gara, Kandil ve Asos bölgelerindeki terör hedeflerine yönelik hava harekatında 22 hedef imha edildi, çok sayıda terörist ise etkisiz hale getirildi.

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Irak'ın kuzeyindeki terör hedeflerine hava harekatı düzenlendi. Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, harekat kapsamında 22 hedef imha edilirken çok sayıda terörist de etkisiz hale getirildi.

Ankara'da bulunan İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü binasına düzenlenen bombalı terör saldırısı sonrası, Milli Savunma Bakanlığı düğmeye bastı. 1 Ekim ve 3 Ekim tarihlerinde, Irak'ın kuzeyindeki terör hedeflerine düzenlenen hava saldırılarına bir yenisi daha eklendi. Yapılan hava harekatında 22 terör hedefi imha edildi.

Irak'ın kuzeyine hava harekatı

Öte yandan Türk Hava Kuvvetleri'ne ait savaş uçakları, 1 Ekim ve 3 Ekim tarihlerinde Irak'ın kuzeyindeki terör hedeflerini bombalamıştı. Harekatta toplamda 36 terör hedefi imha edilmiş ve çok sayıda terörist ise etkisiz hale getirilmişti.