İsmail Kartal Konferans Ligi hedefini açıkladı

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, "Bu gruptan da lider olarak çıkmak istiyoruz. Bütün hedef ve amacımız bu şekilde." dedi.

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Fenerbahçe, UEFA Konferans Ligi H Grubu ikinci maçında FC Spartak Trnava ile karşı karşıya gelecek.

Sarı lacivertlilerde teknik direktör İsmail Kartal maç öncesi basın toplantısı düzenledi.

İsmail Kartal'ın açıklamaları şu şekilde:

"Gruptan lider olarak çıkmak istiyoruz"

"Buraya moralli geldik. Gruplara kaldığımız günden beri bütün rakiplerimizin analizlerini yapıyoruz. Spartak Trnava'yı da çok iyi analiz ettik, dersimize çalıştık. İyi futbol oynayarak 3 puanı almak istiyoruz. Bu gruptan lider olarak çıkmak istiyoruz."

"Bütün hedef ve amacımız bu şekilde"

"Bu rakibe karşı iyi mücadele edip iyi futbol oynayarak 3 puanı almak istiyoruz. Bu gruptan da lider olarak çıkmak istiyoruz. Bütün hedef ve amacımız bu şekilde."

"Ben, bunlara bakmıyorum"

"14'te 14, 20'de 20, 30'da 30... Ben, bunlara bakmıyorum. Bunları zaten Samandıra'da takıma yasakladım. Biz, sıradaki maçın bizim için en önemli maç olduğu bilinciyle maçlara çıkıyoruz."