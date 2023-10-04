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THY Avrupa Ligi'nde 2023-2024 sezonu başlıyor

THY Avrupa Ligi'nde 2023-2024 sezonu başlıyor

Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda 2023-2024 sezonu, yarın 5 karşılaşmayla başlayacak.

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Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda bu sezon Türkiye'yi 2021 ve 2022'nin şampiyonu Anadolu Efes ile 2017'de kupayı müzesine götüren Fenerbahçe Beko temsil edecek.

Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi'nin ilk haftasında yarın İspanya temsilcisi Barcelona'ya konuk olacak. Fenerbahçe Beko ise 6 Ekim Cuma günü İtalya ekibi EA7 Emporio Armani Milan'ı ağırlayacak.

Organizasyonda normal sezon, 11-12 Nisan 2024'te yapılacak 34. ve son hafta müsabakalarıyla tamamlanacak. Play-in ve play-off maçlarının yanı sıra Almanya'nın başkenti Berlin'de düzenlenecek Dörtlü Final'in tarihi ise daha sonra belli olacak.

Play-in formatı uygulanacak

THY Avrupa Ligi'nde bu sezondan itibaren play-in formatı kullanılacak.

18 takımın mücadele edeceği organizasyonda play-off'lara katılacak son iki ekip, play-in müsabakalarının ardından belli olacak.

Çift devreli lig usulüne göre oynanacak THY Avrupa Ligi'nde, normal sezonu ilk 6'da tamamlayan takımlar, play-off oynama hakkı elde edecek.

Play-off aşamasında mücadele edecek son 2 takım, sezonu 7, 8, 9 ve 10'uncu sırada bitirenler arasındaki play-in turnuvasıyla belirlenecek.

Normal sezonun 7'ncisi ile 8'incisi arasındaki maçın galibi, 7'nci olarak play-off'lara yükselecek. Mağlup olan ekip ise 9 ile 10'uncu arasındaki mücadelenin galibiyle karşılaşacak. Bu müsabakayı kazanan takım da 8. sıradan play-off bileti alacak.

Play-off serisinde 3 galibiyete ulaşan ekipler Dörtlü Final'e yükselecek.

9 ülke takımı yer alacak

THY Avrupa Ligi'nde bu sezon 9 ülke takımı mücadele verecek.

Organizasyonda 4 ekiple en fazla temsil edilen ülke İspanya olacak. İspanya'yı Real Madrid, Barcelona, Valencia Basket ve Baskonia temsil edecek.

Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki en önemli turnuvasında Türkiye (Anadolu Efes, Fenerbahçe Beko), Fransa (LDLC ASVEL, Monaco), Sırbistan (Kızılyıldız, Partizan), Yunanistan (Olympiakos, Panathinaikos), Almanya (Bayern Münih, ALBA Berlin) ve İtalya (EA7 Emporio Armani Milan, Virtus Segafredo Bologna) ikişer, İsrail (Maccabi Playtika) ile Litvanya (Zalgiris) ise birer takımla yer alacak.

Ergin Ataman, Panathinaikos'ta başarı kovalayacak

Türk başantrenör Ergin Ataman, Yunanistan temsilcisi Panathinaikos'ta görev yapacak.

Anadolu Efes'i 2021 ve 2022'de THY Avrupa Ligi şampiyonluğuna ulaştıran Ataman, bu başarıyı yeşil-beyazlı ekipte de elde etmeye çalışacak.

A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın da başında bulunan deneyimli çalıştırıcı, kariyerinde 3. kez yurt dışı deneyimi yaşayacak. Ergin Ataman, İtalya'da 2001-2003'te Montepaschi Siena, 2006-2007'de ise Fortitudo Bologna'nın başantrenörlüğünü üstlenmişti.

Lig tarihçesi

FIBA Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası adı altında 1958 yılında ilk kez düzenlenen organizasyon, 1991'de FIBA Avrupa Ligi ismiyle oynandı.

Uluslararası Basketbol Federasyonları Birliği (FIBA) ile Avrupa Basketbol Ligleri Birliği (ULEB) arasındaki anlaşmazlık nedeniyle 2000-2001 sezonunda iki ayrı kupa olarak (FIBA Suprolig ve ULEB Avrupa Ligi) oynanan organizasyon, 2001-2002'den itibaren Avrupa Ligi yönetimi tarafından tek turnuva olarak düzenlenmeye başladı.

İlk hafta programı

THY Avrupa Ligi'nde 2023-2024 sezonunun ilk haftasında oynanacak maçların programı (TSİ) şöyle:

Yarın:

20.00 Kızılyıldız-LDLC Asvel

21.05 Maccabi Playtika-Partizan

21.30 Virtus Segafredo Bologna-Zalgiris

21.30 Bayern Münih-ALBA Berlin

21.30 Barcelona-Anadolu Efes

6 Ekim Cuma:

20.45 Fenerbahçe Beko-EA7 Emporio Armani Milan

21.15 Panathinaikos-Olympiakos

21.30 Valencia Basket-Monaco

21.30 Baskonia-Real Madrid

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