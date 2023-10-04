Mehmet Şimşek'ten Fenerbahçe, Beşiktaş ve Galatasaray'a şok cevap! Transferde şov yapıyordunuz!

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ve Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, iddiaya göre vergi indirimi için Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’le görüştü. Bakan Şimşek'in "Transfer döneminde uçakların biri indi biri kalktı. Şov yaptınız. Şimdi vergi indirimi mi istiyorsunuz?" dediği ileri sürüldü.

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Yaz transfer döneminde futbolculara milyonlar harcayan üç büyük kulüp iddiaya göre vergi indirimi için Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in kapısını çaldı. Ancak 3 kulübün başkanı Şimşek'ten öyle bir cevap aldılar ki ne diyeceklerini şaşırdılar!

100 milyon Euro harcadılar

Yayın gelirlerinin düşmesinden şikayet eden Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş transfer döneminde 100 milyon Euro'ya yakın harcama yapmıştı. Futbolculara verilen ücretler hariç bonservis bedeli olarak Fenerbahçe 56.8 milyon euro, Galatasaray 29.54 milyon euro, Beşiktaş ise 12.5 milyon Euro ödeme yaptığı hesaplandı.

3 Başkan Mehmet Şimşek'e gitti

10 Haber'in haberine göre, kadrolarına bir çok kariyerli ismi katarak bonkör davranan üç büyükler, vergi indirimi için Mehmet Şimşek’in kapısını çaldı ancak istediklerini alamadı. İddialara göre, üç büyük kulübün başkanı Ali Koç, Dursun Özbek ve Ahmet Nur Çebi’nin taleplerini dinleyen Bakan Şimşek onları şaşırtan bir çıkış yaptı.

Şov yaptınız, indirim mi istiyorsunuz!

Daha önceki dönemlerde defalarca vergi indirimi alan kulüplere ret yanıtı verildi. Bakan Şimşek’in herkesi etkileyen bazı ürünlerdeki ÖTV artışı ve ek MTV vergisine vurgu yaptığı ve böyle bir ortamda spor kulüplerine indirim gibi bir uygulamanın yapılmasının söz konusu olmadığını söylediği belirtildi. İddiaya göre Mehmet Şimşek, "Transfer döneminde uçakların biri indi biri kalktı. Şov yaptınız. Şimdi vergi indirimi mi istiyorsunuz?" şeklinde konuştu.