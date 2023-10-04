5 kız öğrenci kaçırıldı! Nijerya'da silahlı saldırı!

Nijerya'nın Katsina eyaletinde bir üniversiteye düzenlenen silahlı saldırıda 5 kız öğrenci kaçırıldı.

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Ulusal basındaki haberlere göre, sabah erken saatlerde Katsina eyaletine bağlı Dutsin-Ma bölgesindeki Federal Üniversitesine gelen henüz kimliği belirlenemeyen silahlı kişiler, saldırı düzenledi.

Saldırıda üniversitede bulunan 5 kız öğrenci kaçırıldı.

Katsina Eyaleti Polis Sözcüsü Abubakar Sadiq yaptığı açıklamada, olay bölgesine güvenlik güçlerinin sevk edildiğini ve saldırıya ilişkin bir kişinin gözaltına alındığını bildirdi.

Sadiq, kaçırılan öğrencileri kurtarmak için çalışmaların sürdüğünü ifade etti.

Nijerya'da insan kaçırma suçu idamla cezalandırılıyor, buna rağmen fidye için kaçırma olaylarına sıkça rastlanıyor.

Nijerya'da, en son 22 Eylül'de Zamfara eyaletinde bir üniversiteye düzenlenen saldırıda 35 kişi kaçırılmıştı. Saldırının ardından düzenlenen operasyonlarda 13 öğrenci kurtarılırken, 22 kişi ise halen aranıyor.