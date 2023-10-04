Samsun'da yoldan çıkarak refüjdeki demir bariyerlere çarpan otomobil hurdaya döndü. Araç sürücüsü kazayı hafif sıyrıklarla atlattı.Abone ol
Söz konusu kaza, Samsun’un İlkadım ilçesi Samsun-Ankara karayolu Sarıışık mevkii Yöresel Ürünler Pazarı yakınlarında meydana geldi.
Niğde'den Samsun'a gezmeye gelen R.B. idaresindeki otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkıp refüjdeki demir bariyerlere çarpı.
Kazada otomobil hurdaya dönerken, sürücü kazayı hafif sıyrıklarla atlattı. Sürücü, kaza yerine gelen ambulansa binmeyerek hastaneye gitmek istemediğini söyledi.