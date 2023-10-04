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Edirne'de anız yangını: 500 dönüm tarım arazisi ve 3 ahır zarar gördü!

Edirne'de anız yangını: 500 dönüm tarım arazisi ve 3 ahır zarar gördü!

EDİRNE'nin LALAPAŞA ilçesinde çıkan anız yangını 500 dönüm tarım arazisi ve 3 ahırda zarara neden oldu.

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Ortakçı köyünde hasat edilmiş buğday tarlasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangın, çevredeki ahırlara sıçradı.

Besiciler hayvanlarını yangın bölgesinin dışına tahliye etti. Haber verilmesi üzerine bölgeye Lalapaşa Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin 6 saatlik çalışmasıyla söndürülen yangında 500 dönüm tarım arazisi, 3 ahır ve bazı üreticilerin arı kovanları zarar gördü.

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