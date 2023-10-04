Azerbaycan'dan Ermenistan'ı silahlandıracağını söyleyen Fransa'ya tepki

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı Fransa'nın Ermenistan'ı silahlandırma girişimlerini kabul edilemez olarak nitelendirdi.

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Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı, Fransa'nın Ermenistan'ı silahlandırma girişimlerinin Azerbaycan nezdinde kabul edilemez olduğunu açıkladı.

Azerbaycan Dışişleri Basın Servisi'nden yapılan açıklamada şu cümlelere yer verildi:

"Fransa Dışişleri Bakanı Catherine Colonna tarafından Azerbaycan'a yönelik olarak dile getirilen asılsız iddiaları şiddetle kınıyor ve reddediyoruz. Fransa'nın Ermenistan'ı silahlandırma girişimlerini kabul edilemez buluyoruz. Fransa'nın bölgeyi gönüllü olarak terk eden Ermeni sakinlerin zorla yerlerinden edildiği iddiası asılsızdır ve Birleşmiş Milletler, Uluslararası Kızıl Haç Komitesi, BM Mülteciler Yüksek Komiserliği ve diğer uluslararası kuruluşların tutumuna aykırıdır ve dünya kamuoyunu yanıltmayı amaçlamaktadır."

Fransa Dışişleri Bakanı Catherine Colonna, Ermeni mevkidaşı Ararat Mirzoyan ile görüşmesi öncesinde yaptığı açıklamada Paris'in Erivan'a askeri teçhizat sağlanması konusunda bir anlaşma imzalamayı kabul ettiğini söylemişti. Fransa Dışişleri Bakanı ayrıca Erivan'da, Avrupa Birliği Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borrell'e Ermenistan'daki AB sivil misyonunun genişletilmesi ve görev alanının güçlendirilmesi önerisini resmi olarak ilettiğini dile getirmişti.