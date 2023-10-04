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Süper Lig'de 8. hafta müsabakalarını yönetecek hakemler açıklandı

Süper Lig'de 8. hafta müsabakalarını yönetecek hakemler açıklandı

Süper Lig'de 8. hafta müsabakalarını yönetecek hakemler açıklandı.

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Trendyol Süper Lig'de 8. hafta müsabakalarını yönetecek hakemler belli oldu. 

TFF tarafından yapılan açıklamada, "Trendyol Süper Lig'in 8. hafta müsabakalarında görev yapacak hakemler ve yardımcıları Dijital Atama Yöntemi ile belirlenmiştir." denildi. 

Süper Lig'in 8. haftasında oynanacak mücadeleleri yönetecekler hakemler şöyle:

6 Ekim Cuma
20.00 Corendon Alanyaspor - Fatih Karagümrük: Direnç Tonusluoğlu
20.00 Adana Demirspor - Trabzonspor: Kadir Sağlam

7 Ekim Cumartesi
13.30 Pendikspor - Sivasspor: Turgut Doman
16.00 MKE Ankaragücü - Kayserispor: Mert Güzenge
19.00 RAMS Başakşehir - Gaziantep FK: Sarper Barış Saka
19.00 Antalyaspor - Galatasaray: Zorbay Küçük

8 Ekim Pazar
13.30 Çaykur Rizespor - Samsunspor: Abdulkadir Bitigen
16.00 Beşiktaş - İstanbulspor: Tugay Kaan Numanoğlu
19.00 Hatayspor - Konyaspor: Ümit Öztürk
19.00 Kasımpaşa - Fenerbahçe: Mete Kalkavan

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