Süper Lig'de 8. hafta müsabakalarını yönetecek hakemler açıklandı.

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Trendyol Süper Lig'de 8. hafta müsabakalarını yönetecek hakemler belli oldu.

TFF tarafından yapılan açıklamada, "Trendyol Süper Lig'in 8. hafta müsabakalarında görev yapacak hakemler ve yardımcıları Dijital Atama Yöntemi ile belirlenmiştir." denildi.

Süper Lig'in 8. haftasında oynanacak mücadeleleri yönetecekler hakemler şöyle:

6 Ekim Cuma

20.00 Corendon Alanyaspor - Fatih Karagümrük: Direnç Tonusluoğlu

20.00 Adana Demirspor - Trabzonspor: Kadir Sağlam

7 Ekim Cumartesi

13.30 Pendikspor - Sivasspor: Turgut Doman

16.00 MKE Ankaragücü - Kayserispor: Mert Güzenge

19.00 RAMS Başakşehir - Gaziantep FK: Sarper Barış Saka

19.00 Antalyaspor - Galatasaray: Zorbay Küçük

8 Ekim Pazar

13.30 Çaykur Rizespor - Samsunspor: Abdulkadir Bitigen

16.00 Beşiktaş - İstanbulspor: Tugay Kaan Numanoğlu

19.00 Hatayspor - Konyaspor: Ümit Öztürk

19.00 Kasımpaşa - Fenerbahçe: Mete Kalkavan