TSK'nın Kuzey Irak'taki operasyonunun detayları geldi: 140 km derinlikteki hedefler vuruldu

Milli Savunma Bakanlığı Irak’ın kuzeyine yapılan hava harekatında 140 kilometre derinlikte terör hedeflerinin vurulduğunu duyurdu. Harekatta tanker uçakları, havadan İhbar Kontrol uçağı ile İHA'ların da görev aldığı belirtildi.

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Irak'ın kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik gerçekleştirilen hava harekatında, 3 farklı üsten kalkan savaş uçaklarının sınırdan 140 kilometre uzaklıktaki Asos'ta bulunanlar dahil hedefleri eş zamanlı vurduğu, harekatta tanker uçakları, havadan İhbar Kontrol uçağı ile İHA'ların da görev aldığı öğrenildi.

MSB tarafından yapılan yazılı açıklamada, Irak'ın kuzeyindeki Metina, Gara, Hakurk, Kandil ve Asos bölgelerinde bulunan terör hedeflerine hava harekatları düzenlendiği, icra edilen hava harekatlarıyla bölücü terör örgütü tarafından kullanılan ve içerisinde sorumlu düzeyde teröristlerin de bulunduğu mağara, sığınak, barınak ve depolardan oluşan toplam 16 hedefin imha edildiği belirtildi.

Harekatın, PKK/KCK ve diğer terörist unsurları etkisiz hale getirerek Irak'ın kuzeyinden halklara ve güvenlik güçlerine yönelik terör saldırılarını bertaraf etmek ve hudut güvenliğini sağlamak amacıyla; Birleşmiş Milletler Anlaşması'nın 51'inci maddesinden doğan meşru müdafaa hakkı doğrultusunda düzenlendiği bildirildi.

İcra edilen harekatlarda azami oranda yerli ve milli mühimmat kullanılarak çok sayıda teröristin etkisiz hale getirildiği belirtilerek, "Asil milletimizin bağrından çıkan Türk Silahlı Kuvvetleri, geçmişte olduğu gibi bugün de ülkemizin ve milletimizin beka ve güvenliği için terörle mücadeleye tek bir terörist kalmayıncaya kadar azim ve kararlılıkla devam edecektir. Bu harekat sırasında; masum sivillerin, dost unsurların, tarihi ve kültürel varlıklar ile çevrenin zarar görmemesi için her türlü tedbir alınmıştır" denildi.