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Ankara'daki yangından kahreden haber! İtfaiye eri hayatını kaybetti

Ankara'daki yangından kahreden haber! İtfaiye eri hayatını kaybetti

Ankara'nın Keçiören ilçesinde 3 katlı binada çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü. Yangına müdahale sırasında 1 itfaiye eri hayatını kaybetti. Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden de açıklama geldi.

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Osmangazi Mahallesi Bölük Caddesi'ndeki Sinan Apartmanı'nın Kot 1'de bulunan dairesinde saat 08.00 sıralarında yangın çıktı. Evde kimse yokken çıkan yangını, komşuları fark edip itfaiyeye haber verdi.

Adrese gelen itfaiye ekipleri, söndürme çalışması başlattı. Yangın, itfaiyenin müdahalesiyle yaklaşık 1 saatte söndürüldü, 4 itfaiyeci dumandan etkilenip hastaneye kaldırıldı.

İtfaiyecilerden 1'i müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada "Keçiören ilçesi Osmangazi Mahallesi Bölük Caddesi’nde bir apartmanda çıkan yangında 4 itfaiye personelimiz, mahsur kalma vakası olup olmadığını kontrol ederken yoğun dumandan etkilenerek hastaneye kaldırılmıştır. Bir mesai arkadaşımız tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştır. Tedavi görmekte olan 3 mesai arkadaşımızdan ikisinin sağlık durumu ağır, birinin ise sağlık durumu iyidir." ifadeleri kullanıldı.

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