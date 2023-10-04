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İstanbul'da yayalara yol vermeyen sürücülere ceza kesildi!

İstanbul'da yayalara yol vermeyen sürücülere ceza kesildi!

Kadıköy'de yayalara geçiş hakkı vermeyen sürücülere yönelik dron destekli denetim yapıldı.

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Söğütlüçeşme Caddesi'nde denetim noktası oluşturdu.

Denetimde, yaya geçidini kullananlara geçiş üstünlüğü vermeyen sürücüler dronla tespit edildi.

Çok sayıda aracın denetlendiği uygulamada, yayalara öncelik vermeyen 3 sürücüye toplam 5 bin 937 lira para ceza kesildi.

Denetim sırasında ceza yazılan bir sürücü, "Ben yayayı gördüm ama yaya beni görmedi. Yayanın geçiş üstünlüğü varsa benim de var." diyerek polis ekiplerine tepki gösterdi.

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