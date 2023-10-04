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Şırnak Üniversitesinin düzenleyeceği 'Melaye Cizîrî Sempozyumu' 12 Ekim'de başlıyor!

Şırnak Üniversitesinin düzenleyeceği 'Melaye Cizîrî Sempozyumu' 12 Ekim'de başlıyor!

2'inci Uluslararası Melaye Cizîrî Sempozyumunun Şırnak Valiliği, Şırnak Üniversitesi, Cizre Kaymakamlığı ve Cizre Belediyesi iş birliğinde 12-14 Ekim'de yapılacağı belirtildi.

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İlk olarak geçen yıl düzenlenen Melaye Cizîrî sempozyumunun 2'ncisi bu yıl 12-14 Ekim tarihlerinde yapılacak. Cizre Belediyesi Konferans Salonu ve Kırmızı Medrese'de düzenlenecek olan sempozyuma yerli ve yabancı çok sayıda akademisyen katılım yaparak sunum yapacak.

Katılımcılar Melayê Cizîrî'nin 'varlık' fikrini, düşüncelerini, şiirlerini ve dünyaya bakışını anlatacak. Şırnak Üniversitesi, yapılacak olan sempozyum hakkında yazılı açıklamada bulundu. Açıklamada, "Değerli araştırmacılar, 2023 yılında ikincisini icra etmeyi hedeflediğimiz Melayê Cizîrî Sempozyumlar serisinin bu yılki ana teması 'Melayê Cizîrî'in Varlık Düşüncesi' şeklinde olacaktır. Cizîrî ontolojisinin enine boyuna araştırılmasını hedeflediğimiz bu sempozyumdaki temel amacımız, onun farklı branş uzmanları tarafından irdelenmesi, muhtelif zekalar tarafından objektif bir şekilde analitik bir tarzda kritize edilmesidir. Bu sempozyumu düzenlemedeki diğer iki amacımızdan biri, Cizîrî'nin tasavvufî zaviyesinden 'Varlık Anlayışı'nı izlemeye çalışarak irfandan ve hikmetten mahrum kalmış maddeperest aklın pragmatist çarkları arasında sıkışıp kalan ruhlara manevî bir soluk sağlamaktır. İkincisi ise yeterince tanınmamış ya da yanlış tanıtılmış Cizîrî'nin memleketi olan Cizre'nin tarihi misyonuyla nasıl bir sevgi ve ilâhî aşk merkezi olduğunu tanıtmaktır. Kanaatimizce Konya için Mevlana ne ise Cizre için Melaye Cizîrî odur. Ayrıca nasıl ki Konya hoşgörünün merkezi ise Cizre ilahî aşkın başkenti olmaya namzet kadim bir şehirdir. Bu minvalde siz değerli araştırmacıları II. Uluslararası Melaye Cizîrî Sempozyumu'na davet ediyoruz" denildi.

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