Basketbol THY Avrupa Ligi öncesi takımlarda 102 transfer

Basketbol THY Avrupa Ligi'nde 2023-2024 sezonunda mücadele edecek 18 takım, transferde hareketli günler geçirdi. Kadrosuna 11 oyuncu dahil eden Panathinaikos, en fazla transfer yapan takım oldu. Anadolu Efes 8, Fenerbahçe Beko 6 basketbolcuyu renklerine bağladı.

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AA'nın basketbolda Avrupa kupası maçları öncesi hazırladığı dosya haberlerin bu bölümünde, THY Avrupa Ligi ekiplerinin kadrolarındaki değişikliklere ilişkin detaylar ele alındı.

Avrupa Ligi'nin internet sitesinde paylaşılan son verilere göre, organizasyonda mücadele edecek 18 takım, toplam 102 transfere imza attı.

Ergin Ataman'ın başantrenörlüğünü üstlendiği Yunanistan temsilcisi Panathinaikos, yeni sezon öncesi en fazla transfer yapan takım olarak dikkati çekti. En az transfer gerçekleştirilen ekip ise son şampiyon Real Madrid (İspanya) oldu.

Geçen sezon play-off'a kalamayarak hayal kırıklığı yaşatan Anadolu Efes, 8 oyuncuyu renklerine bağlarken, Fenerbahçe Beko ise 6 basketbolcuyu kadrosuna dahil etti.

Transferin en hareketlisi Panathinaikos

Yunanistan ekibi Panathinaikos, Avrupa Ligi'nde transfer dönemini en hareketli geçiren takım oldu.

Başantrenörlüğe Ergin Ataman'ı getiren yeşil-beyazlılar, Kostas Sloukas, Juancho Hernangomez ve Mathias Lessort'un da arasında yer aldığı 11 oyuncuyu kadrosuna kattı.

Geçen sezonu 17. sırada tamamlayan Panathinaikos, Ataman yönetiminde kurduğu güçlü kadrosuyla 2011'den bu yana süren şampiyonluk özlemine son vermeye çalışacak.

Organizasyonda en fazla transfer yapan takımlar sıralamasında Panathinaikos'u 10 oyuncuyu renklerine bağlayan Kızılyıldız Meridianbet (Sırbistan) takip etti.

Real Madrid sadece bir transfer yaptı

THY Avrupa Ligi'nin son şampiyonu Real Madrid, bu sezon en az transfer yapan takım olarak ön plana çıktı.

Organizasyonda elde ettiği 11 şampiyonlukla en başarılı ekip unvanını elinde bulunduran İspanya ekibi, sadece eski oyuncusu Facundo Campazzo'yu kadrosuna kattı.

Anadolu Efes'te 8'er transfer ve ayrılık

THY Avrupa Ligi'nde geçen sezon play-off'a kalamayarak beklentilerin oldukça uzağında kalan Anadolu Efes, kadrosunu büyük oranda değiştirdi.

Başantrenörlüğe Erdem Can'ı getiren lacivert-beyazlı ekip, 8 oyuncuyu renklerine bağlarken, 8 isimle de yollarını ayırdı.

Anadolu Efes; Justus Hollatz, Burak Can Yıldızlı, Ercan Osmani, Darius Thompson, Derek Willis, Erkan Yılmaz, Tyrique Jones ve Doğuş Özdemiroğlu'nu kadrosuna dahil etti.

Lacivert-beyazlıların 2021 ve 2022'de kazandığı şampiyonluklarda önemli rol oynayan Vasilije Micic NBA'in yolunu tutarken, Doğuş Balbay, Buğrahan Tuncer, Chris Singleton, Egehan Arna, Amath M'Baye, Furkan Haltalı ve Bryant Dunston ise takımdan ayrıldı.

Fenerbahçe Beko'ya 6 yeni isim

THY Avrupa Ligi'nde tek şampiyonluğu bulunan Fenerbahçe Beko, 6 oyuncuyu renklerine bağladı.

Başantrenör Dimitris Itoudis ile yola devam eden sarı-lacivertli ekip; Raul Neto, Georgios Papagiannis, Nathan Sestina, Sertaç Şanlı, Yam Madar ve Yiğit Hamza Mestoğlu ile sözleşme imzaladı.

Fenerbahçe'de Carsen Edwards, Samet Geyik, İsmet Akpınar, Nemanja Bjelica, Tonye Jekiri, Devin Booker ve Kostas Antetokounmpo ile de yollar ayrıldı.

Beş takımdan başantrenör değişikliği

Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda 5 ekip, başantrenör değişikliğine gitti.

Organizasyonda Anadolu Efes, Panathinaikos, Barcelona, Bayern Münih ve Virtus Segafredo Bologna, 2023-2024 sezonuna yeni başantrenörlerle başlayacak.

Anadolu Efes, takımı Erdem Can'a emanet ederken, Panathinaikos'ta Ergin Ataman, Barcelona'da Roger Grimau, Bayern Münih'te Pablo Laso ve Virtus Segafredo Bologna'da ise Luca Banchi başantrenörlüğü üstlenecek.

THY Avrupa Ligi'nde 13 ekip ise mevcut başantrenörleriyle yola devam edecek.

Transfer sayıları

THY Avrupa Ligi'nde mücadele edecek takımların transferleri şöyle:

Panathinaikos: 11

Kızılyıldız Meridianbet: 10

Anadolu Efes, LDLC ASVEL: 8

Valencia Basket, EA7 Emporio Armani Milan: 7

Fenerbahçe Beko, Virtus Segafredo Bologna: 6

Bayern Münih, Baskonia, Olympiakos: 5

Barcelona, Monaco, Maccabi Playtika, ALBA Berlin, Partizan Mozzart Bet: 4

Zalgiris: 3

Real Madrid: 1