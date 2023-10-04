Bakan Ömer Bolat duyurdu! Eylül ayında ihracat rekoru kırıldı

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, 2023 yılı eylül ayı ihracat rakamlarını açıkladı. Buna göre Türkiye eylül ayı ihracatı yüzde 0,3 artarak 22,7 milyar olarak gerçekleşti.

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Ticaret Bakanı Ömer Bolat, 2023 Eylül dış ticaret rakamlarını açıkladı. Bolat, “Eylül ayında, ihracatımız yüzde 0,3 lük artışla 22 milyar 670 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Cumhuriyet tarihinin en yüksek eylül ayı ihracat rakamına ulaşmış olduk. Temmuz ve Ağustos ayında da bu rakam en yüksek rakamdı” dedi.