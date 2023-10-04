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Sancaktepe'de suda cesedi bulunan 3 çocuğun babası konuştu

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Sancaktepe'de suda cesedi bulunan 3 çocuğun babası konuştu

İSTANBUL Sancaktepe'de bir inşaatın temelindeki suda cesedi bulunan 3 çocuğun babası Ayvaz Sağın, inşaat alanında herhangi bir önlem alınmadığını belirterek olayın ihmalden kaynaklandığını öne sürdü.

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Hilal Mahallesi Gülpembe Sokak'taki cemevi inşaatın yağmur suyuyla dolu temelinde cansız bedenleri bulunan 3 çocuğun Adli Tıp Kurumu morgundaki otopsi işlemleri sürüyor. Sağın kardeşlerin cenazelerinin, otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından Sancaktepe'deki Yenidoğan Mezarlığı'nda toprağa verilmesi bekleniyor.

"İhmal 3 çocuğumuzu aldı yuttu"

Evlerinde taziyeleri kabul eden baba Ayvaz Sağın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çocuklarının ihmal nedeniyle öldüğünü söyledi.

Suyun üzerindeki topun çocuklarına ait olduğunu belirten Sağın, "Top ellerindeki toptu. Herhalde top düştü oraya. Onu alayım derken düştüler mi, kaydılar mı ne olduysa bilmiyoruz." dedi.

İnşaat alanında herhangi bir önlem alınmadığını öne süren Sağın, "İhmal var. Çocuğun boğulduğu yerde ne bir önlem var ne bir güvenlik var. Su dolmuş, etraf çamur. Okulun dibinde, okula 60 metre var yok, öğrencilerin geçtiği bir yol. Sırf benim çocuğum için değil, herkesin çocuğu için orada bir ihmal var. Oradaki ihmal olmasa belki benim 3 çocuğum şu an hayattaydı. İhmal 3 çocuğumuzu aldı yuttu." ifadesini kullandı.

Baba Sağın, konuyu takip ederek sorumlular hakkında şikayette bulunacağını belirterek, inşaat alanı çevresinin kapatılması gerektiğini kaydetti.

İnşaat alanının bir tarafının açık olduğunu dile getiren Sağın, "3-4 metre bir yer açık, bir de 10-12 metre arası bir yer açık. Başında da kimse yok." dedi.

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